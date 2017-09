Patinhos feios

O futebol está cheio de casos de jogadores que se tornaram indesejados pelos seus próprios adeptos e que nunca mais conseguiram alterar essa cruel relação com a bancada. Ninguém sabe explicar porquê, mas André Gomes foi rejeitado pelo Camp Nou desde a primeira hora. Pode ter sido pelo preço alto que o Barcelona pagou por ele. Ou talvez por ter chegado à Catalunha pela mão de Jorge Mendes. Ou, simplesmente, porque o estilo não agrada à plateia. Há uns anos, no Estádio da Luz, Ademir Alcântara não conseguia tocar na bola sem ser assobiado. Era um talento fora do comum, mas – para os benfiquistas – tudo o que fazia estava errado. Se rematava, devia passar. Se passava, devia rematar.



Ainda na época passada, no final de um jogo em Alvalade, Jorge Jesus saiu em defesa de um jogador perseguido pelos assobios. "Não gosto que os adeptos escolham patinhos feios." A vítima, nesse caso, era Markovic. Filipe Augusto não tem – nem de longe nem de perto – o talento de artistas como André Gomes, Ademir Alcântara ou Markovic. E se esses não conseguiram dar a volta à situação (André ainda está a tentar…), imagine-se bem o que não terá de fazer o médio de Rui Vitória para convencer o tribunal da Luz. Ninguém merece aquilo que Filipe Augusto viveu ontem no momento em que foi substituído. Mas é essa a dura realidade.