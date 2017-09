Perfeito em 1992

Olá amigos. Estou encantado com este esquema de horários do futebol inglês – um joguinho ao fim da manhã, para acompanhar o almoço, meia dúzia às três a servir de desculpa para as primeiras cervejas e um especial às cinco e meia onde o HD é mesmo necessário, uma vez que a imagem tende a ficar desfocada com o passar do tempo. É fácil perceber porque não há jogos à noite. Parecendo que não, quando estamos ocupados a partir uma cadeira em cima de um adepto rival torna-se complicado acompanhar a bola com a mesma atenção.



Confesso que não sou um fã de violência no Futebol. É por isso que evito pubs em zonas arriscadas e assembleias gerais do Benfica. Por falar em Benfica, tenho acompanhado as exibições do Renato Sanches. Eu acho que ele é perfeito para a liga inglesa, mas se estivéssemos em 1992. Não deixa de ser curioso que um gajo que ganha mais de 100 mil libras por semana seja o melhor espelho para a luta real que é ser um emigrante português no Reino Unido.



Esta semana, Carlos Carvalhal sacou de uma nota de 20 libras e esmurrou-a numa conferência de imprensa, para provar que tal como a nota, a equipa dele não tinha perdido valor de um ano para o outro. Eu acho que o Carlos não tem estado atento a duas coisas: à desvalorização diária da libra desde a ameaça do Brexit e à qualidade dos reforços das outras equipas da Championship. É quando os adversários investem mais de 20 milhões num só jogador e na tua equipa tens gajos que o ponto alto do currículo é terem tirado uma foto com o Carlos Manuel no Almada Fórum, que as coisas têm tudo para correr mal.



Volto para a semana! Do Reino Unido com humor.





Cá e Lá -- Ex-jogadores de futebol que viraram atores



Inglaterra - Vinnie Jones, David Beckham, Eric Cantona em séries e filmes

Portugal - Paulo Futre no Libidium Fast