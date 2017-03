Período experimental

1- Como funciona o período experimental (PE) para os jogadores profissionais de futebol?



- O período experimental corresponde ao tempo inicial de execução do contrato, durante o qual as partes apreciam o interesse na sua manutenção, podendo denunciá-lo sem aviso prévio (com exceções) ou invocação de justa causa, nem direito a indemnização, salvo acordo escrito em contrário. Para a generalidade dos trabalhadores, a regra é a da existência de PE, só sendo o mesmo excluído por acordo escrito das partes. Para os jogadores de futebol, atentas as especificidades do contrato de trabalho desportivo e a maior facilidade de conhecimento da performance técnica do atleta, funciona o princípio inverso. Na falta de estipulação expressa, presume-se que as partes excluíram a existência de PE. A estipular-se, não poderá ser superior a 30 dias e só no primeiro contrato celebrado com clube não formador, cessando imediatamente logo que o jogador seja utilizado em competição oficial, ou sofra lesão.



2- Que diferenças relativamente ao Período Experimental (PE) para os Treinadores de Futebol?



- Já para os treinadores de futebol vigora a regra geral da existência de período experimental, ante o silêncio das partes. Apenas podendo estabelecer-se um período experimental no primeiro contrato de trabalho de um treinador de futebol com o mesmo clube ou sociedade desportiva (SD). O referido período experimental não poderá ser superior a 15 dias, cessando, de imediato, logo que o treinador exerça a sua atividade em competição oficial (ao serviço do clube ou SD). Admite-se a sua exclusão por acordo escrito das partes. Assim, na prática, se um treinador de futebol e um clube ou SD pretenderem excluir o período experimental, deverão introduzir a correspondente cláusula contratual, reduzida a escrito, no contrato de trabalho, devendo a respetiva exclusão resultar sempre de uma manifestação expressa e inequívoca das partes nesse sentido.



Autora: Elsa Matos Ribeiro, advogada, associada nº 48 da Associação Portuguesa de Direito Desportivo