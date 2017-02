Podence tinha o guião certo

O Sporting regressou finalmente às vitórias. Finalmente, sim, porque os leões criaram num passado recente bons hábitos que esta época se perderam algures entre certos azares, vários erros de arbitragem e muitos erros próprios – estes, aliás, repetiram-se ontem em Moreira de Cónegos e chegaram a comprometer um triunfo que acabou por ser inteiramente merecido.



A derrota que chegou a estar no horizonte, transportaria o Sporting para um registo que se aproximaria da época ‘horribilis’ do 7º lugar. Então, à 21ª jornada, os leões tinham 10 pontos nos 10 jogos fora disputados. Este ano, com mais um jogo em campo alheio, somam 16. Não foi por isso que a vitória frente ao Moreirense foi importante, mas os números refletem o tom mais cinzento do que verde no quadro das saídas.



Onde o Sporting borra a pintura é na defesa, o que necessariamente não quer dizer que a culpa é exclusivamente do sector defensivo. Mas em Moreira de Cónegos houve muita gente ‘lá’ atrás que ajudou à festa minhota. Até Rui Patrício. Já para não falar em Semedo e Bruno César. O Sporting não pode, ou não deve, continuar a sofrer tantos golos. Por duas razões: mina a confiança da equipa e esta não é tão eficaz na finalização de modo a compensar aquele défice. A última vez que o leão teve a baliza a zero foi no Restelo. De então para cá, excetuando com o Feirense, sofreu 2 golos de cada adversário nos jogos do campeonato: P. Ferreira, Chaves, Marítimo, FC Porto e Moreirense.



Além da vitória, houve outras boas notícias. Depois da polémica acerca de Palhinha, é adequado dizer que Podence tinha ontem o guião certo. O pequeno craque virou o jogo com a velocidade que imprimiu e as soluções que proporcionou. Jesus está determinado a dar asas a quem pode marcar a diferença. É de esperar que Podence vá conquistando espaço.