Qualificação já?

O jogo de hoje, em Leipzig, é obviamente difícil, mas o FC Porto tem o 'jackpot' da Champions mesmo à sua frente. De forma prematura e, aparentemente, definitiva.



Se ganharem ao vice-campeão da Alemanha, os dragões ficam em situação privilegiadíssima de garantir a qualificação para os oitavos-de-final da prova. Neste cenário, com 6 pontos amealhados e mais três jogos pela frente, muito dificilmente a equipa de Sérgio Conceição perderá a oportunidade de seguir em frente na Liga dos Campeões.



Trata-se, sem dúvida, de uma motivação-extra para o FC Porto, que já compreendeu, como a partida do Monaco o demonstrou, qual a abordagem para uma prova com a exigência da Champions. O 4x4x2 'suicida' do encontro caseiro com o Besiktas foi substituído por um robusto 4x3x3. O que faz toda a diferença...