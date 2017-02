Quantos milhões vale Ederson?

A noite perfeita do jovem guarda-redes do Benfica esta terça-feira foi uma obra-prima daquelas que mereciam levar uma moldura e ficar em exibição no Museu Cosme Damião. Uma coisa impressionante! O herói do jogo com o Borussia Dortmund admitiu, depois, que gostaria de ficar muito tempo na Luz e até de construir "uma história semelhante à de Luisão". Caro Ederson, não vai ser possível. O nível que atingiu desde que, há menos de um ano, conquistou a baliza das águias já não permite que existam dúvidas: estamos perante um dos 4 ou 5 melhores guarda-redes da atualidade, que em breve estará a brilhar numa das principais ligas. É inevitável.



O rendimento ‘absursdo’ que a Europa viu esta semana encarregar-se-á de ajudar a definir o valor daquela que será a próxima venda milionária dos encarnados. Tratando-se de um jogador com apenas 23 anos e a caminho da titularidade na seleção do Brasil, até é possível que venha a ser esta a transferência mais alta do Benfica e, quem sabe, do futebol português. Os "ingredientes" estão todos lá.



O brilho de Ederson só não está a ser mais intenso porque há um compatriota seu que, por estes dias, também tem justificado rasgados elogios. Luisão, pois claro. Contaram-se os dias para o jogo 500 e, na hora certa, o capitão não desiludiu ninguém. Com 36 anos, acabados de cumprir, o central foi decisivo no embate com o Dortmud e acabou a noite de lágrimas nos olhos, no balneário, a discursar (e a soluçar) perante dirigentes, colegas e companheiros. Foi bonito de ver, mas o Benfica entendeu que o ‘programa das festas’ ainda estava incompleto e ontem, na Luz, Luisão foi alvo de mais uma homenagem carregada de gratidão, que só engrandece quem a promoveu. Um momento de rara sensibilidade que faz justiça a um jogador que está a marcar uma era.