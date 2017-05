Real Madrid campeão

O Real Madrid cumpriu o previsível e esperado. Venceu o Málaga e é o novo campeão em Espanha, cinco anos depois. A última vez que tinha vencido foi com José Mourinho.



Cristiano Ronaldo encarregou-se de abrir o caminho, após assistência de Isco. Depois do Real Madrid golear o Celta de Vigo, só precisava de um empate, mas venceu e procurou demonstrar que é o melhor. Ronaldo nesta última fase do campeonato depois de ter doseado as suas actuações ficando muitas vezes sem jogar, tem surtido o seu efeito. Leva 25 golos em LaLiga ( 40 no total) e mostra-se motivado e em plena forma. O Real Madrid está na sua terceira final da Liga dos Campeões nos últimos quatro anos.



O Real Madrid aguentou a pressão do Barcelona na recta final e é um justo vencedor. Ronaldo tem marcado sempre nas últimas partidas, Valência (1), Sevilha (2), Celta de Vigo (2) e este fim-de-semana Málaga (1).

O Real Madrid tem sido favorecido por alguns erros da arbitragem, mas isso é mais evidente nos jogos da Liga dos Campeões.



O Real Madrid fez o que todos esperavam e fez-se campeão, porque é mais equipa do que o Barcelona. O Barcelona de hoje é Messi e mais 10. O Real Madrid tem o insaciável e matador Ronaldo, mas também tem figuras enormes como Marcelo, Modric, Isco, Benzema, entre outros.



Zidane é um treinador afortunado por ter tão bons jogadores e de alto nível. Mas também teve a sorte que Gareth Bale se lesionasse frequentemente, permitindo que Isco se revelasse aquilo que já se sabia dele, mas pela falta de minutos não vinha ao de cima. Isco deu equilíbrio, inteligência, profundidade, consistência, profundidade, que Bale não consegue fazer. A coisa mais importante foi a solidez a defender.



Zidane não é um vencedor acidental, como antigo jogador conseguiu gerir muito bem os egos dos jogadores e principalmente incutir confiança em quem não jogava.



O Real Madrid diversas vezes fez rotação de jogadores e permitiu jogar muito bem com Asensio, Kovacic, Lucas Vasquez e Morata. A sua experiência de antigo grande jogador deu-lhe uma capacidade fantástica de conjugar metodologia táctica com bom ambiente no balneário.



A sua trajectória na Liga dos Campeões não deixa dúvidas apesar dos erros dos árbitros, alguns clamorosos e com influência no resultado, beneficiando o Real Madrid. Então o jogo com o Bayern de Munique é de bradar aos céus.



Todavia o Real Madrid aí está para tentar a dobradinha: campeonato e Liga do Campeões.



Nota: Mourinho está de volta. Venceu a Liga Europa e colocou o Manchester United na Liga dos Campeões. Gostei de o ver sorrir e na foto da praxe com a Taça, a presença de Ibrahimovic, que espero esteja de volta em breve.



Fundador do Clube dos Pensadores

escreve ao abrigo do antigo AO