Real Madrid: efectivos e suplentes

O Real Madrid, este sábado, foi a Eibar sem Cristiano, Bale e Morata. Zidane deixou no banco Carjaval, Marcelo e Kross. O Real Madrid jogou em Eibar a pensar no jogo desta terça-feira com o Nápoles. Teve que dar a volta ao sistema de jogo e não se saiu mal, venceu 4-1. No ataque esteve Benzema, Lucas Vázquez e Asensio. A filosofia de Zidane é que tem 24 jogadores que são muito bons e não prescinde de nenhum. Todos são importantes. E é que são mesmo!



O Real Madrid goleou o Eibar sem Cristiano, sem Bale e sem Morata. Fez rotações por necessidade, não por opção e resultou em pleno. Depois da derrota em Valencia, as grandes dificuldades em Villarreal e de conseguir empatar com o Las Palmas no Bernabéu. Esta partida foi a mais tranquila das últimas semanas. Sem as vedetas habituais o Real Madrid jogou muito melhor e com um controlo de bola excelente.



Se calhar é melhor jogar com mais centro-campistas e jogadores de equipa, em vez de jogadores mais individualistas e menos recuperadores de bola? Mas é impossível um treinador deixar de fora um Cristiano Ronaldo ou um Bale a não ser por castigo ou lesão.



O Real Madrid precisava de vencer e reagir há pseudo-crise que se estava a instalar. Marcou três golos em meia hora. Foi um bom resultado e de âmbito anímico para o jogo com o Nápoles, em San Paolo. Foi um Real Madrid de segunda convertido num Real Madrid de primeira. O plantel do Real Madrid é fabuloso e dos melhores do Mundo. Não é fácil vencer fora e sem complicações na LaLiga.



O que ficou desde jogo foi a facilidade com que o Real Madrid resolveu a partida sem as vedetas, incluindo Ronaldo. Ficou-me na retina, Modric quando foi substituído ser aplaudido pelos adeptos do Eibar. Não é habitual e comum em Espanha. Em Inglaterra isso acontece frequentemente. Modric é um jogador e um senhor dentro e fora do campo, amável e afável para os adversários. É um jogador de equipa fundamental para o Real Madrid. O Real Madrid não tem outro como ele. Quando está ausente por lesão, o Real Madrid ressente-se.



No jogo em Nápoles jogaram os efectivos, as primeiras figuras, apesar de vencerem 3-1, não jogaram nada e foi o artista do costume que salvou o Real Madrid. Sergio Ramos com dois golos de cabeça acalmou os ânimos. O Real Madrid na primeira parte foi muito pressionado e o Nápoles marcou e encostou o Real Madrid à sua baliza. O Real Madrid só melhorou um pouco depois da entrada de Isco, Morata e Lucas Vásquez. O Real Madrid com figuras de segunda grandeza, suplentes, que não têm estatuto, actualmente, é bem melhor que as vedetas como Ronaldo, que não correm não lutam e julgam que o seu nome chega para intimidar os adversários. O futebol no Real Madrid deveria poder ser jogado por mais de onze jogadores de início. Tem jogadores que ficam no banco e é uma pena. Merecem jogar e brilhar.



Hoje em dia o futebol é muito mais equilibrado, seja contra quem for. Por outro lado, o acesso à melhor informação, metodologia de treino e táctica é do conhecimento de toda a gente. A diferença está nos detalhes e na escolha acertada dos jogadores e na sua colocação no terreno do jogo.



Nota: Nelson Évora, medalha de ouro nos campeonatos Europeus de pista coberta no triplo-salto. Patrícia Mamona medalha de prata na prova de triplo salto. Parabéns! Há vida no desporto português, para além, do futebol. O Barcelona foi surpreendente e virou um resultado de forma impensável depois de ter perdido na 1.ªeliminatória por 4-0 perante o PSG. O PSG acusou enormemente a responsabilidade de fazer história.