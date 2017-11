Real Madrid vs. Ronaldo

O Real Madrid voltou a vencer, mas sem convencer. Depois de duas derrotas consecutivas voltou a mostrar muitas deficiências com o Las Palmas. Algo falta e muita coisa falha.



É verdade que faltam Pepe, Morata e James. Pepe é o jogador que mais se sente a falta na defesa. Todavia Zidane, como francês, preza os seus colegas franceses. Varane não é pouco mais ao menos melhor que Pepe. Tem mais velocidade mas falta-lhe posicionamento em campo e leitura do jogo.



Por outro lado, a lesão de Carvajal e o abaixamento de forma de Marcelo. São jogadores capazes de abrir o jogo e vê-se que são imprescindíveis, mais para atacar do que para defender.



No fundo, desequilibram e abrem a frente de ataque, dando profundidade, capacidade de movimentação e mais opções ao ataque do Real Madrid.



Ronaldo é uma sombra do que era no final da época passada. Deve estar menos irritado em campo, pedir menos bolas e ir buscar jogo. Não deve jogar a avançado-centro, onde se concentram o maior número de jogadores, deve procurar a ala esquerda e progredir. Algo que sempre fez muito bem.



Ronaldo tem que fazer auto-critica e não lhe ficava nada mal ir para o banco. Está fora de forma, mal fisicamente e stressado por não marcar golos. Não consegue enviar um livre à baliza há uma data de tempo.



Nota-se também que Bale é fundamental para abrir os flancos com a sua velocidade.



Ronaldo precisa de marcar golos e sentir que é decisivo, mas enquanto isso não acontece deve jogar para os companheiros e ser mais humilde.



O excesso de vaidade debilita, a falta de golos é exclusivamente culpa de Ronaldo, não jogou os primeiros cinco jogos por castigo, deveria procurar pôr-se em forma.



Ao Real Madrid a falta de jogo é gritante. Ao sair Morata deveria ter contratado um número 9. O plantel é demasiado curto e não é melhor do que o do ano passado, é mais jovem e inexperiente. Ao Real Madrid falta atitude em campo: concentração e intensidade. As rotações este ano não estão a funcionar.



Ronaldo bem pode apostar com os colegas que ainda vai ser o melhor marcador do campeonato, mas por este andar não chega lá.



Esta paragem do campeonato é o melhor que podia acontecer ao Real Madrid e a Ronaldo.



Fundador do Clube dos Pensadores

