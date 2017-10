Ronaldo, claro!

Dentro de poucas horas, ficaremos a conhecer o The Best 2017 e só um golpe de teatro tirará a distinção a Cristiano Ronaldo, claramente o melhor jogador do Mundo durante o período -- 20 de novembro de 2016 a 2 de julho de 2017 -- que esteve na base da votação.



A discussão sobre quem é o melhor, se Cristiano Ronaldo se Lionel Messi, perdura desde há muito e terá sempre razão de ser, mas, relativamente ao que está em causa, precisamente os desempenhos dos jogadores até final da época passada, não podem restar quaisquer dúvidas. O português esteve melhor do que o argentino.



Se tudo correr dentro da normalidade, CR7 empatará com o craque do Barcelona com cinco prémios do género e o desempate estará marcado, por certo, para o Mundial da Rússia. Ou o desempate ou a intromissão de Neymar nesta luta a dois.