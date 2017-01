Ronaldo, o melhor em 2016

Sempre a velha questão, se Ronaldo é melhor do que Messi, ou se Messi é melhor que Ronaldo. Para mim, Ronaldo tem características que o tornam um jogador único e que não são comparáveis a Messi. A melhor definição que se pode ter para quem gosta de futebol é que são dois jogadores que se complementam, que a sua rivalidade é boa para o futebol e para eles próprios procurarem suplantar-se.



Todavia, em 2016 Ronaldo foi o melhor. Foi eleito o Melhor Desportista Europeu, não confundir com o melhor futebolista europeu, superando Murray, Rosberg, Froome ou Carlsen.



Recapitulemos os seus prémios em 2016: Bola de Ouro, Bola de Ouro no Mundial de Clubes, World Soccer, Melhor Jogador da UEFA, Melhor Desportista Europeu, FourFourTwo, ESPN, Prémio Di Stéfano, Goal.com, por fim, Globbe Soccer. Foram só 10!



Foi quem marcou o penálti decisivo na final da Liga dos Campeões e contribuiu decididamente para vencer o Europeu.



Na final do Mundial de Clubes fez um hat trick. A época passada acumulou 55 golos. Dificilmente fará melhor e foi fundamental para a conquista de títulos, quer no Real Madrid, quer na Selecção portuguesa.



Foi o herói da recuperação em Wolfsburgo e da classificação de Portugal para a final do Europeu. Foi um ano em que marcou três golo no clássico em Barcelona e no dérbi com Atlético de Madrid.



Ronaldo será sempre discutido, amado por uns, odiado por outros. Responde a todas as críticas com o melhor que sabe fazer, marcando golos. O ano de 2016 foi um ano de ouro, vamos ver o ano de 2017.



Ronaldo, segundo Jorge Mendes, teve uma oferta de um clube chinês de mais de 100 milhões de euros por temporada, além de 250 milhões de euros pela desvinculação do Real Madrid. Nem quis ouvir a proposta, gosta de estar no Real Madrid. Na vida nem tudo é dinheiro. O dinheiro nem sempre dá felicidade, por vezes, a felicidade nada tem que ver com dinheiro.



Ronaldo está no maior clube do mundo. Não há clube maior e melhor no mundo para se jogar. Está no melhor clube da história do futebol mundial e na melhor equipa da actualidade e é considerado o melhor jogador do mundo. Sair do Real Madrid seria um erro.



Só querem sair os que pensam que são melhores do que na realidade são. Pensam que devem jogar por decreto (James). Outros sabem que não podem competir e procuram ter mais minutos (Higuaín, Callejón) e depois há os que querem mais dinheiro (Özil, Di María).



Cristiano passou ao Olimpo, é dos poucos eleitos na história do futebol que ganhou quase tudo que havia para ganhar, só lhe falta um Mundial. Faz muito bem em não querer mudar de ares. Os seus 31 anos exigem que mude de estilo de jogo, que se resguarde contra as lesões, e os seus picos de forma já não são contínuos. Mas ainda vamos ter que o aturar mais uns anos no topo, para gáudio de uns e tristeza de outros.





Cristiano Ronaldo inicia 2017 com o objetivo de chegar aos 400 golos. Desde que chegou ao Real Madrid (2009), já fez 381 em 367 encontros. Tem uma média incrível de 1,04 golos por jogo.



Ronaldo tem ainda quatro temporadas e meia de vínculo ao Real Madrid para tentar chegar aos 600 golos. Não vai ser fácil aproximar-se do recorde absoluto de Pelé, com 647 golos no Santos. Acho difícil, mas Ronaldo habituou-nos a que não há impossíveis.



Os jogadores de elite que conseguiram nos seus clubes mais de 400 golos: Zico (401, Flamengo), Bican (401, Slavia Praga), Seler (416, Hamburgo), Eusébio (473, Benfica), Messi (475, Barcelona), McGrory (522, Celtic), Gerd Müller (542, Bayern) e Pelé (647, Santos).





