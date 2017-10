Selecções e jogadores no Mundial

Esta última jornada de apuramento, das selecções para o Mundial 2018, estava em jogo decisões muito difíceis e complicadas.



Poderíamos, em teoria, ter um Mundial sem Ronaldo, Messi, Falcão, Modric, Buffon, Alexis, entre outros. No Mundial devem estar os melhores jogadores do Mundo. Felizmente, que não aconteceu o pior cenário.



Gareth Bale vai ficar de fora do Mundial, as suas constantes lesões prejudicam o seu rendimento e onde joga, neste caso, na selecção do País de Gales.



Alexis e Vidal também ficaram de fora do Mundial, neste último encontro, o Chile perdeu 3-0 com o Brasil. Uns são bafejados pela sorte e outros pelo azar, parece um Karma. O Chile não é apurado também por problemas processuais, reivindicou e ganhou na FIFA a impossibilidade do paraguaio Nelson Cabrera jogar contra a Bolívia. O resultado de 1-1 entre a Bolívia e o Chile resultou, num 0-3 favorável ao Chile.

Todavia, como Nélson Cabrera também jogou contra o Peru (vitória boliviana 1-0). O Peru beneficiou de três pontos extra graças ao apelo do Chile. Deste modo, o Peru teve mais um ponto do que o Chile pelo extra-desportivo. E, assim o Chile ficou de fora do Mundial.



A Holanda também ficou de fora, assim como, Robben e Sneijder. Uma selecção que já deslumbrou o mundo com excelente futebol. Foi 2.ª classificada em 2010 e 3.ªclassificada em 2014.



Para além destes jogadores, outros não estarão e respectivas selecções, na Rússia: Oblak, o grande guarda-redes do Atlético de Madrid e da Eslovénia; Aubameyang, avançado do Dortmund e do Gabão; Dzeko, avançado da Roma e da Bósnia; Alaba, do Bayern de Munique e da Áustria; Mahrez, do Leicester e da Argélia; Pjanic, da Juventus e da Bósnia; Mkhitaryan, do Manchester United e da Arménia.



A Colômbia, ao empatar com o Peru, assinou o passaporte para o Mundial da Rússia. Vamos ter o prazer de ver jogar Falcão e James.



O Panamá conseguiu um triunfo histórico sobre a Costa Rica e está no Mundial pela primeira vez (apesar de um golo ilegal).



A Itália tem que disputar um jogo de play-off e o mítico Buffon ainda não está no Mundial. Luka Modric da Croácia só irá ao Mundial em caso de vencer o jogo de play-off.



Ronaldo apesar de um jogo discreto, ajudou Portugal a vencer a Suíça e já está no Mundial. Messi com três golos ao Equador arrumou a questão. Neymar, Cavani e Suárez já estavam apurados e no Mundial.

A França com a sua armada e Griezmann vai tentar ser campeã do Mundo e fazer esquecer a derrota, na final do europeu, em casa, contra Portugal.



Dia 1 de Dezembro é o sorteio e Portugal está no pote 1 juntamente com a Rússia (anfitriã), Alemanha (campeã do Mundo), Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia e França (pelo ranking da FIFA).



Estão classificadas as seguintes selecções: Rússia. Panamá, Colômbia, Uruguai, Argentina Arábia Saudita, Irão, Japão, Coreia do Sul, Bélgica, México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Polónia, Islândia, Sérvia, Egipto, Nigéria, França, Portugal e Costa Rica.



Desejo de boa sorte para Portugal, que não se deslumbre e se empenhe com afinco. Fernando Santos tem jeito para lidar com os rapazes, consegue ser um misto de duro e flexível. E, ter Ronaldo é um handicap.