Sérgio já está prevenido

Num clube com a história e a grandeza do FC Porto, por mais voltas que a vida dê e dá muitas, a sua missão só pode ser uma: jogar sempre para ganhar e seja em que competição for, pois a sua cultura é uma cultura de vitória e modelada por Pinto da Costa há mais de 30 anos. Para o jogo de amanhã com o Monaco, Sérgio Conceição precisa de colocar em campo três valores fundamentais na alta competição para que a sua equipa consiga um bom resultado que lhe permita sustentar o sonho do apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões: tranquilidade, ordem e atrevimento.



Qualquer uma destas três situações falhou, em quase toda a linha, no jogo com o Besiktas e por esta razão: o FC Porto, aí, foi muito puxado à frente, com um sistema considerado de alto risco, o que contribuiu para que o seu meio-campo – quase sempre em inferioridade numérica – abrisse demasiados espaços que se tornaram fatais. Um erro de Sérgio Conceição, prontamente assumido pelo próprio, o que só lhe fica bem, e desta derrota, inesperada, há a convicção de que a lição foi devidamente aprendida.



Parece claro que Sérgio Conceição, no confronto com adversários mais afirmativos, como é o caso do Monaco, vai encontrar soluções mais prudentes e sem que a equipa perca o seu lado corajoso. E se ‘homem prevenido vale por dois’, e se há jogadores com classe suficiente para se superarem, como há neste plantel do dragão, estão pois encontradas as razões para que o FC Porto reentre amanhã na crista da onda na Champions como já entrou, de forma categórica, na 1.ª Liga.