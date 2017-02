Soares e Brahmi

O FC Porto teve o título perdido. Não matematicamente, como é óbvio, embora a distância de 7 pontos para o Benfica não fizesse augurar nada de bom. Mas, pior do que a desvantagem pontual, era a resposta que a equipa ia dando jornada após jornada. Se em termos defensivos, nunca houve problemas de maior, o meio-campo revelava-se pouco consistente e o ataque apresentava-se em claro défice de concretização. As sucessivas alterações em termos de modelo de jogo também não ajudavam...



Além das surpreendentes escorregadelas do Benfica no Funchal e em Setúbal, entretanto registadas, bastou ao FC Porto acertar em cheio na contratação de Soares (uma opção arriscada, pois o jogador nunca tinha sido testado a este nível), e a Nuno Espírito Santo recuperar, finalmente, Brahimi para os dragões mudarem a cara. Os azuis e brancos tornaram-se candidatos ao título e prometem agora discutir o cetro com os encarnados até ao fim.