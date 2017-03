Transferências de menores

1. Qual o regime aplicável à transferência internacional de jogadores menores de idade?



O regime da transferência internacional de jogadores menores de idade deve ser apreciado à luz da regra geral nesta matéria, nos termos da qual só podem ser transferidos os jogadores que que tenham mais de 18 anos. Esta regra admite, contudo, exceções.



2. Quais são as exceções?



Os jogadores de futebol com idade inferior a 18 anos poderão ser transferidos internacionalmente em três situações: (1) se os pais do jogador se mudarem para o país no qual está sediado o clube de destino do jogador, por razões não relacionadas com o futebol; (2) se se tratar de jogadores com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, caso a transferência seja entre clubes da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, e desde que os clubes cumpram certas obrigações (proporcionar-lhe o melhor alojamento, orientação, treino e disciplina desportiva possível; proporcionar-lhe uma formação académica ou vocacional alternativas ao futebol que dê ao jogador a possibilidade de seguir outra carreira; fazer prova, no ato de registo do jogador na respetiva associação de futebol, do cumprimento de todos os requisitos exigíveis); (3) se, entre a residência do jogador (localizada num país) e a sede do clube (localizada no país de destino) não se verificar uma distância superior a 100km. Esta última hipótese diz respeito aos casos em que tanto o jogador como o clube se situam em zonas próximas da fronteira. Nestes casos, o jogador deve continuar a viver em casa e ambas as Associações envolvidas devem dar o seu consentimento explícito. Fora destas situações, os órgãos competentes para decidir só autorizam pedidos desta natureza em circunstâncias muito específicas e com as maiores reservas. Foi já o caso de alguns jogadores menores refugiados e de jogadores menores estudantes integrados em programas de intercâmbio. Qualquer violação destas obrigações é sancionada pelo Comité Disciplinar da FIFA.



Autora: Isa Filipe, associada APPD n.º 246