“Twillight League”

Olá amigos. Eu nem sei bem como é que vos hei-de dizer isto. Estão sentados? Aqui vai: o Depôitre marcou um golo. Estou a falar a sério. Não é piada. Marcou um golo. Pronto, deixem isto assentar, vão apanhar um bocado de ar e já continuam a ler. Já está? Fiquem agora com a descrição: Depôitre recebeu a bola fora da área de costas para a baliza, rodopiou sobre o marcador, bateu-o em VELOCIDADE e atirou cruzado rente ao poste.

Ainda na senda das notícias mirabolantes, o Nuno Espírito Santo está no primeiro lugar do Championship. Eu se calhar não vejo mais futebol este fim-de-semana. Isto é uma chapada de luva branca em quem desconfiava do trabalho dele e outra em todos os que dizem que as equipas portuguesas têm dificuldade sem fazer bons resultado sem Inglaterra.

Como nem tudo são rosas para nós, o Marco Silva foi humilhado pelo Man. City por 6-0. Tempo para refletir em casa do Marco e para abrir garrafas de champanhe em casa do Bruno de Carvalho.

José Mourinho só joga hoje, mas não vai contar com Pogba, lesionado para o próximo mês. É mau, mas eu acho que mesmo assim podia ter sido pior. Olha se tem tocado ao Fellaini.

Não queria terminar sem uma boa notícia para o Adrien Silva que vai ficar sem jogar até janeiro. Ânimo, campeão! O FIFA 18 está quase a sair.



CÁ E LÁ

Músicos famosos ligados a clubes



Inglaterra

Watford: Elton John

Manchester City: Noel Gallagher

Everton: Paul McCartney



Portugal

Benfica: Tim

FC Porto: Miguel Guedes

Sporting: Tony Carreira



