Um FC Porto sem pressão

Com os dois pontos esbanjados no passado fim-de-semana em Moreira de Cónegos, o clássico de hoje passou a ser realmente importante para o Sporting. Os leões têm mesmo de ganhar, enquanto o FC Porto entrará em Alvalade muito menos pressionado. Se perder, fica a apenas 1 ponto do líder, sabendo que já não terá pela frente este e outros compromissos, como em Braga e Vila do Conde. Empatando ou vencendo o rival, o comando isolado e a ultrapassagem dos obstáculos supracitados funcionarão como tónicos quase determinantes para o resto da temporada.



O mercado do Benfica

e o modelo de Vitória



Jorge Jesus já abdicou várias vezes do 4x4x2, com a inclusão de Bruno Fernandes. Sérgio Conceição, depois da tática suicida frente ao Besiktas, povoou também o miolo diante do Monaco. Só Rui Vitória insiste num meio-campo em inferioridade numérica frente a adversários cotados ou, pelo menos, que sabem jogar em pressão. Mais do que discutir o fraco investimento benfiquista no defeso, que também serve de explicação para os últimos resultados negativos, convém perceber se a estratégia do treinador se adequa aos opositores que vão surgindo pela frente.



Máquina do United

está a regressar



Os primeiros jogos da nova época deram-nos já a certeza do regresso do Manchester United ao topo do futebol inglês. Os red devils, sextos classificados na temporada passada, vão lutar, desta feita, pelo título até final. José Mourinho tem conseguido transfigurar a equipa e dotar o plantel de soluções de que não dispunha. Se tiver a felicidade de Ibrahimovic voltar aos relvados na plenitude das suas faculdades, não será só no plano interno que o treinador português deixará a sua marca.