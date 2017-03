Continuar a ler





De uma forma geral, os jornalistas ampliam e difundem até à exaustão tudo o que envolve polémica. Esta vende. É puro negócio. Mesmo assim, não falta quem se atreva em falar de ética e de deontologia. Manda a ortodoxia dizer que os principais responsáveis pelo mau estado do futebol português são os seus dirigentes. Não concordo. Também são. Mas os principais para mim são os jornalistas. E não são muitos dos seus editoriais a clamar pela dignificação do nosso futebol que me comovem. Porquê? Porque olho para a sua prática diária e vejo o contrário do que apregoam.



Em relação aos programas televisivos de cariz desportivo o estado é calamitoso. Um verdadeiro show de horrores. A título de exemplo, o programa " Mercado" que passa diariamente na CMTV, reúne já uma coleção considerável de autênticos sketches de humor que são verdadeiras pérolas televisivas. Deixo até uma sugestão. Herman José ou Eduardo Madeira, quando se depararem com falta de criatividade, façam o favor de visualizar os ditos.

Aquele que eu vejo com mais regularidade é o " Dia Seguinte " que passa todas as segundas-feiras à noite na SIC Notícias desde 2003. Em abono da verdade, dizer que é um programa desportivo talvez seja abusivo. Trata-se de um verdadeiro Talk Show. Basta, por exemplo, pensar no " Domingo Desportivo " que marcou outrora a televisão portuguesa. Um programa onde podíamos aferir de todos os resultados, visualizar resumos do nosso e de outros campeonatos, além das notícias de desporto em geral. Tudo isto de uma forma serena e tranquila. Na verdade uma receita muito simples.



Este Talk Show têm a moderação do jornalista Paulo Garcia. Este, em muitas das suas intervenções, costuma aludir à qualidade e suposta independência dos seus intervenientes, a que nós, telespetadores estamos, eventualmente, habituados. Sempre que o refere, e não são poucas vezes, sinto um calor no rosto e um ligeiro rubor, bom a verdade é que coro de vergonha. Porquê? Porque penso que em muitos cafés, nos lugares mais recônditos deste país, existem conversas sobre futebol bem mais interessantes do que aquelas que se verificam neste Talk Show. O nível é mesmo confrangedor. O mais curioso, ao contrário daquilo que o moderador constantemente apregoa, é que são os próprios que o assumem. Ou porque não viram o jogo, dizem, não leram, não sabem, enfim, verdadeiramente surreal. Também é preciso dizer, que, e eles sabem, o jogo ali é outro. Qual é? Ampliar o máximo de ruído possível para que este, de alguma forma, possa condicionar decisões de órgãos disciplinares ou outros e, essencialmente o trabalho das equipas de arbitragem. Todos o sabemos. Mas, quem de direito, continua a fazer de conta. Que o façam!



Uma pequena síntese daquilo que foi o último programa. Como é habitualmente norma, os temas relativos ao Sporting ocupam dois terços do programa. Confrontado com o discurso do Presidente do Sporting Clube de Portugal, após serem conhecidos os resultados eleitorais, José Guilherme de Aguiar disse que acordou no meio da noite e que sentiu um ligeiro tremor. Mensagem recebida. Enfiou a carapuça. Na verdade, têm boas razões para o ter feito. Estamos a falar de alguém que já analisou as várias expressões do rosto do Presidente do Sporting, os abraços que deu, ou não a Jorge Jesus, chegou mesmo a desenvolver uma teoria sobre o bater dos pés do mesmo. Surreal. Como cinéfilo, e apreciador de séries televisivas que sou, muitas vezes ao ver tudo isto, imagino que estou dentro de uma. Confrontado o mesmo, com a entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV disse imediatamente que não viu. Estamos conversados Senhor Doutor.



Quanto a Rui Gomes da Silva, primeiro uma declaração de interesses. É para mim, claramente, a figura pública que mais mal faz ao futebol português. Um verdadeiro incendiário, autêntico provocador, alguém completamente irresponsável. Não respeita ninguém. Nem pessoas, quanto mais instituições! Sempre com sucessivas citações, quer quando fala, quer quando escreve, ainda não entendi se o faz para esconder as suas próprias debilidades, ou então têm um desejo permanente de se afirmar como alguém culturalmente muito sólido. Não sei. As provocações ao Sporting e ao seu treinador, são recorrentes e sistemáticas, de tal forma que me fez refletir bastante.



A minha intuição diz-me que sempre que alguém se ri assim da intimidade do vizinho, apenas o faz para ocultar ou descomprimir as suas próprias frustrações. Depois, alardeia tantas ideias e opiniões de forma avulsa, que frequentemente cai em contradições. Também no último programa, quando confrontado com a mesma temática, eleições no Sporting, primeiro a graçola habitual, depois começa com uma sofreguidão tal, e com um torrencial de palavras, que eu, confesso, me perco naquele labirinto. O representante do Sporting, indignado, tenta responder e ele apenas diz: Cale-se lá e deixe-me é falar!! Tudo isto, perante a passividade total do moderador, como é norma. Quando confrontado com os graves acontecimentos por parte dos adeptos do Benfica em Santa Maria da Feira, ri, ri mesmo, e não consegue falar. Só passados cerca de dez minutos o faz, de uma forma que eu não consigo reproduzir aqui. Apenas digo que fiquei incrédulo.



Concluindo, direi que é preciso encomendar estas almas ao Criador, porque eu temo que eles acreditem na sua própria genuinidade. Não me refiro ao representante do Sporting por uma razão muito simples. Acredito na sua honestidade e boa fé. Se isso serve os interesses do Sporting Clube de Portugal? No contexto atual do futebol português, claramente não. O Presidente do Sporting já o percebeu há muito, e não é certamente por caso que têm feito os apelos que fez e continua a fazer. Termino com uma questão. Qual é o papel da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social)? Não sei. Mas gostava de saber.



Autor: Henrique Guerra, 52 anos, professor/formador

Num país onde todos gostam de ser iguais, valorizo mais a liberdade do que a igualdade. A liberdade de ser, de sentir e de me exprimir sem qualquer tipo de constrangimento. É assim, para mim, um privilegio poder usufruir deste espaço privilegiado, passe o pleonasmo, que o Record me concede. A mim e a todos os eleitores. Ficam os meus encómios.Como adepto de futebol que sou, aliado à genuína paixão que nutro pelo Sporting, absorvo com relativa avidez tudo o que se relaciona com o mesmo. Leia-se, leitura de jornais desportivos, visualização de sites dos mesmos e análogos, audição e visualização de programas de teor desportivo, em suma, seguir da forma que me é possível o quotidiano do meu clube, em particular, e do fenómeno futebolístico em geral. Ao contrário de muitos outros, mais relacionados ou conotados com o mundo cultural, que dizem desprezar o futebol, talvez porque achem que tal lhes confere um lugar reservado no Olimpo, eu, pelo contrário, mesmo que, embora de forma amadora, cultive o gosto pelas artes e pelo conhecimento, adoro futebol, o que significa que tudo o que referi, o faço com redobrado prazer, o que não invalida, também com alguma tristeza, amargura e mesmo revolta. É paradoxal? Que seja. A vida em si é feita de paradoxos.De tudo o que absorvo concluo que falta cultura desportiva no nosso país. Passamos demasiado tempo a discutir o acessório, aquilo que é inócuo sem nos focarmos no essencial. Damos demasiada importância a tudo aquilo que não interessa. Eternizam-se os debates sobre tudo aquilo que configura alguma polémica, esquecendo aquilo que realmente interessa. No decurso do próprio jogo, vários sites reproduzem quase em simultâneo, todos os lances que suscitam dúvidas. Os adeptos de imediato reagem. A norma são os insultos reles, típicos de selvagens e vagabundos. Em relação aos gestores deste tipo de plataformas nada importa, exceto tudo o que seja mensurável, leia-se quantificar os comentários. Não o seu conteúdo. Surreal.