Continuar a ler





É preciso ser-se muito ingénuo para achar que Pep Guardiola conseguiria replicar a perfeição do seu Barcelona em todos os clubes por onde passasse! É impossível! A ideia de jogo é do treinador, mas são os jogadores que jogam! E nem Bayern Munique, nem Manchester City, têm Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets... O futebol jogado jamais poderia ser tão magnífico, os jogadores são outros... Desde logo, ter o génio Leo Messi é uma vantagem imensa relativamente às outras equipas. Enquadrá-lo numa ideia de jogo que o favoreça, só pode ser sinal de inteligência. Porque Messi tem características tão extraordinárias, que tirar o máximo partido delas, aproxima qualquer equipa do sucesso. Com que treinador o rendimento da 'Pulga' atingiu o seu auge? Com que treinador ganhou mais Bolas de Ouro? Com que treinador Xavi jogou o seu melhor futebol? E Iniesta? E Piqué? E Puyol? E Dani Alves? E Busquets? E Pedro Rodríguez?



Neste momento, no Manchester City, Guardiola encontra-se algo perdido, à procura da melhor forma de vencer, num futebol diferente daquele a que estava habituado. A Premier League, com todas as suas particularidades, é um campeonato distinto. E na minha opinião, Guardiola seguiu pelo rumo errado, quando começou a tentar adaptar a sua forma de jogar a essas particularidades. Só tinha a ganhar se se mantivesse fiel às suas ideias de sempre, se primasse pela diferença numa liga tão monocórdica, embora já menos que há 10 ou 20 anos. Aliás, enquanto o City jogou de acordo com o padrão Pep, os resultados foram óptimos e as exibições condizentes. A partir de certa altura, não percebo exactamente porquê, o técnico catalão abdicou de alguns princípios que sempre o nortearam, para se moldar ao futebol inglês. Menos elaboração e paciência na construção desde trás, mais bolas longas e pelo ar, laterais a não jogar tão dentro em organização ofensiva como era usual, linha defensiva menos subida com receio do futebol directo de grande parte das equipas, double-pivot no meio-campo, quando antes jogou sempre com um pivot-defensivo (o trio de médios passou de Fernadinho-De Bruyne-David Silva para Fernandinho-Yaya Touré-David Silva, derivando De Bruyne para uma ala), entre outras decisões discutíveis.



Tenho para mim que Guardiola só vai voltar a vencer, quando voltar a praticar o futebol em que acredita, regressando às origens. O futebol perfeito do seu Barcelona não voltará, pois os astros não se vão alinhar todos novamente a favor do melhor futebol de sempre. Mas é possível manter o grosso da sua ideia de jogo em diferentes contextos. E ganhar com ela.

Era previsível que os maus resultados acumulados nas últimas semanas pelo Manchester City, fossem aproveitados pelos detractores de Pep Guardiola para porem em causa os seus méritos e a sua capacidade enquanto treinador. A ditadura dos resultados domina grande parte das opiniões que se vão formando sobre equipas, treinadores, jogadores. Se se ganha, é-se bom, se se perde algumas vezes, passa-se a mau. E vice-versa.Tenho uma perspectiva bem clara: o Barcelona de Pep Guardiola praticou o futebol mais perfeito que já se viu à face da terra. E porquê? Por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, pela ideia de jogo de Guardiola, que bebeu dos ensinamentos de Johan Cruyff, que, por sua vez, se tinha inspirado no grande mentor do 'Futebol Total' Rinus Michels. E depois, pelo contexto ótimo que favoreceu a implementação dessa ideia, desde a cultura do clube, até aos jogadores que teve à disposição. A ideologia Barça, o conjunto de jogadores que se conseguiu juntar e a ideia Guardiola, foram o casamento perfeito. Futebol de sonho que ganhou tudo o que havia para ganhar. E mais importante: um lugar destacado na história do futebol.Quem deseja criticar Guardiola só porque sim, alega muitas vezes que ele só ganhou o que ganhou porque teve os melhores jogadores e dispôs do enquadramento ideal. É óbvio que sim! Mas não ganhou de qualquer maneira. Ganhou a jogar de uma forma que saiu da sua cabeça e para a qual treinou e preparou a sua equipa. Isto deve ser o prazer supremo de um treinador. Treinar uma ideia, jogá-la e triunfar com ela! Luís Enrique já ganhou tudo no Barcelona também. Mas alguém se vai lembrar dele daqui a uns anos? O seu nome vai ficar gravado nos anais do futebol? Há algo no Barça actual que o identifique? Ou faz-se apenas valer dos jogadores que tem para ganhar jogos?

Autores: Bruno Pinto, Espaço Futebol (Facebook)