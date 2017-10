Lisboa, Estádio da Luz, Portugal vs Suíça: Jogo do tudo ou nada para a Seleção das Quinas. Uma vitória assegurava-nos a presença no Mundial da Rússia, qualquer outro placard entregava o passaporte dourado aos helvéticos. Para júbilo da nossa nação valente e imortal, um autogolo de Johan Djourou no término da primeira parte e um golo de André Silva (a coroar uma sublime jogada coletiva da turma de Cristiano Ronaldo e companhia) no primeiro terço da segunda garantiram o sucesso luso perante os comandados de Vladimir Petkovic.

Um presente açucarado para o selecionador nacional Fernando Santos, que perfez 63 anos de idade mas, em contrapartida, uma congratulação de sabor amargo para Xherdan Shaqiri, que celebrava o seu 26º aniversário.

Amesterdão, Amsterdam ArenA, Holanda vs Suécia: Nos Países Baixos, deu-se a confirmação do inexequível. Dick Advocaat e os seus pupilos necessitavam de levar de vencida a Suécia por 7 golos de diferença para chegarem ao "play-off" mas apenas conseguiram um triunfo por 2 tentos sem resposta… E com um bis de Arjen Robben, ele que, no desfecho da partida, colocou um ponto final na sua carreira internacional ao serviço da Seleção Neerlandesa.

Continuar a ler

Vice-campeão do Mundo na África do Sul em 2010, 3º lugar no Mundial do Brasil em 2014 e Bola de Bronze (3º melhor jogador) nesse mesmo torneio, o "jogador de cristal" não fez parte da lendária geração da "Laranja Mecânica", mas o seu nome terá sempre um lugar de destaque na História do futebol holandês.

São Paulo, Arena Palestra Itália, Brasil vs Chile: À entrada para a 18ª jornada da fase de qualificação na CONMEBOL, a Seleção de Tite, com o 1º lugar já seguro, recebeu o conjunto de Juan Antonio Pizzi, que precisava dos 3 pontos para se apurar diretamente. E não facilitou. Um golo de Paulinho e dois de Gabriel Jesus selaram o êxito "canarinho" e deixaram o atual bicampeão sul-americano fora da maior competição de Seleções do planeta. Depois de terem eliminado o Chile nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo em 2014 no desempate através da marcação de grandes penalidades, o Brasil voltou a ser a "besta negra" da "Roja".

E tudo se torna mais dramático se tivermos em conta que o Chile estaria na ‘repescagem’ se não tivesse reclamado junto da FIFA a utilização irregular de Nelson Cabrera no empate que a Seleção Boliviana alcançou em Santiago, na 8ª ronda. A FIFA declarou a "Roja" vencedora do confronto por 3-0 mas a sentença da entidade máxima do futebol também beneficiou o Peru, que na jornada anterior tinha sido derrotado por 2 a 0, em La Paz. Deste modo, o grupo liderado por Ricardo Gareca também foi declarado vencedor por números semelhantes: 3-0.

Em conclusão, se a Federação Chilena tivesse ficado calada, o 5º posto era seu.

Consequências deste autêntico fracasso? Arturo Vidal (que não pôde jogar contra o Brasil por ter visto um cartão amarelo na partida frente ao Equador) já anunciou a sua retirada da Seleção Chilena, o técnico Juan Antonio Pizzi demitiu-se e Alexis Sánchez… terá de recorrer à resolução 4K para se intrometer no Mundial.

Quito, Estádio Olímpico Atahualpa, Equador vs Argentina: No jogo mais aguardado desta ronda, o Equador fez o 1-0 no primeiro minuto por intermédio de Romario Ibarra.

Quem é que, COMPLETAMENTE SOZINHO, poderia dar a volta ao marcador? Pois bem, foi ele mesmo. O número 10 e capitão da Seleção das Pampas apontou um hat-trick e pagou os bilhetes de Jorge Sampaoli, do seu staff e de todos os seus compatriotas para o Mundial do próximo ano.

A Albiceleste marcará presença num Campeonato do Mundo pela 17ª vez e deve-o inteiramente a Lionel Andrés Messi Cuccittini que, com esta exibição de gala, nos remeteu para a sequência 19 de Novembro de 2013, Estocolmo, Friends Arena, Suécia vs Portugal, CR7, 3 golos, apuramento para o Campeonato do Mundo do Brasil, Bola de Ouro.

Lima, Estádio Nacional do Peru, Peru vs Colômbia: Num dos encontros onde, presumivelmente, apenas uma das Seleções iria atingir o sonho de participar no Mundial, tudo se conjugou para que, no fim, ambas pudessem fazer a festa. Os colombianos porque se apuraram de forma direta e os peruanos porque garantiram o "play-off", onde irão defrontar a Nova Zelândia. Empate a uma bola (remates certeiros de Paolo Guerrero e James Rodríguez) que deu para satisfazer as duas nações sul-americanas.

Assunção, Estádio Defensores del Chaco, Paraguai vs Venezuela: A jogar diante dos seus adeptos, os paraguaios foram surpreendidos pela Seleção Venezuelana, última classificada desta fase qualificativa. Um golo de Yangel Herrera aos 84 minutos de jogo fez com que os "Guaraníes" morressem na praia. Porquê? Muito simples. Atendendo aos resultados das outras partidas, um triunfo paraguaio assegurava-lhe a presença no "play-off" de acesso.

Na CONCACAF, também houveram surpresas na noite de todas as decisões. Depois do campeão africano (Camarões) e do bicampeão sul-americano e 2º classificado na Taça das Confederações deste verão (Chile), foi a vez de caírem os Estados Unidos!!!

Os norte-americanos, que discutiram a fase final dos últimos 7 Mundiais, precisavam de não perder em Trindade e Tobago, último classificado e já sem hipóteses de se qualificar. A derrota também podia não ser catastrófica, uma vez que os seus concorrentes diretos defrontavam os já apurados México e Costa Rica.

No entanto, a seguinte conjugação de resultados (derrota dos EUA, vitória das Honduras e triunfo do Panamá) fez com que Bruce Arena e os seus rapazes caíssem na realidade de um contínuo pesadelo.

O "carrasco" de Portugal em 2002 e 2014 está "out" do Mundial da Rússia, o Panamá irá participar pela 1ª vez num Campeonato do Mundo graças ao herói Román Torres e as Honduras disputarão o definitivo encontro frente à Austrália, que acabara de eliminar a, por todos venerável, congénere Síria.

Faltam pouco mais de 8 meses para se dar o pontapé de saída no mais prestigiado torneio de Seleções a nível Mundial e, pelo andar da carruagem, os palcos do país com maior área da Terra não carecerão de futebol espectacularmente emocional.