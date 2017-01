Continuar a ler





Perante o cenário do campeonato particamente perdido, existe um objetivo muito importante que pode ainda salvar esta época muito razoável por parte desta equipa do Sporting: a conquista da Taça de Portugal. Caso não conquistemos a Taça, deveremos mudar de treinador.

Depois do empate contra o Chaves para o campeonato e de a equipa leonina não ter conseguido reduzir a diferença pontual para o Benfica, está mais complicada a conquista do título. Vamos partir para a segunda volta do campeonato com 8 pontos de diferença para o líder; será bastante complicado mas nada está perdido.Analisando corretamente o atual momento dos três grandes, o Benfica leva vantagem parante os outros dois candidatos.A preparação para esta época foi mal gerida por parte do Sporting. O campeonato é quase uma história de fadas neste momento, onde o objetivo terá que ser outro. O segundo lugar poderá ser uma realidade se a equipa orientada por Jorge Jesus conseguir vencer todos os jogos até ao final.

Autores: Bruno Domingues, 25 anos, estudante