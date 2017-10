A 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, realizada hoje dia 12 de uutubro, proporcionou às gentes de Oleiros, vila portuguesa pertencente ao Distrito de Castelo Branco, na região Centro e sub-região do Pinhal Interior Sul, e mais conhecida pela capital do Cabrito Estonado, a visita do Sporting ao seu Estádio Municipal de Oleiros, da Associação Recreativa e Cultural de Oleiros, clube fundado no ano de 1976, a disputar na presente época de 2017/18, o Campeonato de Portugal, já depois das duas eliminatórias anteriores da Taça de Portugal, onde o clube eliminou o Alcanenense por 5-4 g.p. e o Sousense por 3-0. Assim em Oleiros, o clube local estendeu a passadeira vermelha para receber o consagrado e favorito Sporting Clube de Portugal, tendo este vencido por 4-2.

Foi um jogo onde o favorito à passagem para a eliminatória seguinte, por antecipação, estava encontrado. Como tal, nesta eliminatória não houve tomba-gigantes, onde com mais ou menos dificuldades o Sporting CP entrou e saiu favorito, perante um adversário de outra dimensão futebolística.

É bom para o futebol que a Taça de Portugal, Prova Rainha do futebol português, proporcione a oportunidade de os clubes chamados "grandes" poderem visitar estas terras perdidas no interior e assim proporcionar a chamada FESTA DA TAÇA DE PORTUGAL.

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado