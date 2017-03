Continuar a ler





O campeonato tem tido uma grande evolução nos últimos anos, com grandes assistências, e até um bom crescimento nas receitas provenientes das transmissões televisivas. No entanto, estas receitas ainda estão longe de conseguir alimentar as recentes transferências milionárias. Na Ásia não existe a regra do fair-play financeiro, sendo que, provavelmente, nenhum clube chinês o iria cumprir.



Sem uma justificação financeira para estas contratações, qual a verdadeira razão do grande investimento dos clubes chineses?



A China é um país onde o poder político é muito mais poderoso do que aquilo a que um ocidental está habituado. O Partido Comunista Chinês domina um país em que quem for seu inimigo não terá muita sorte na vida e, a partir do momento em que o presidente da China define o objectivo de tornar o país numa grande potência mundial do futebol, significa que todo o país terá de trabalhar para tal.



Os clubes chineses são, na sua maioria, detidos por empresários multimilionários que necessitam de ficar bem vistos perante o partido, de forma a poderem ter regalias e a conseguir aumentar a sua riqueza, sendo essa a verdadeira motivação para os gastos astronómicos em jogadores e treinadores por parte dos clubes. Ficar bem visto perante o partido é essencial para se ter sucesso na China e esta é uma maneira eficaz de conseguir tal objetivo, contratando grandes estrelas do futebol e assim contribuindo para um desígnio nacional, o de fazer do país uma grande potência do futebol.



Esta loucura pelos milhões chineses já começa a ter um grande impacto mesmo no mercado de transferências na Europa, onde se assistiu a um fenómeno em que muitos empresários usaram o suposto interesse de clubes chineses para valorizarem os seus jogadores na Europa, criando rumores de que uma transferência para a China era iminente, fazendo com que a China começasse a ganhar influência mesmo nas mais importantes ligas do mundo.



Isto foi apelidado por alguns analistas como um efeito loop. Este efeito loop foi recorrente e existe quando a imprensa chinesa cita a imprensa europeia sobre um determinado rumor de transferência e a imprensa europeia, por sua vez, cita a imprensa chinesa como fonte para o mesmo rumor. No fundo, citam-se uma à outra, evidenciado que alguns destes rumores foram criados apenas por interesse, sem terem o mínimo de fundamento.



Este fenómeno deve-se ao facto de que, no último ano, o mercado chinês deixou de atrair apenas os grandes craques do futebol, já em fim de carreira (exemplos de Drogba, Anelka, Diamanti e Gilardino), para começar a ser destino para jogadores no ponto alto das suas carreiras. São disso exemplo Ramires, Jackson Martínez, Alex Teixeira, Lavezzi, Hulk, entre outros.



A grande questão impõe-se. Conseguirá a China tornar-se numa grande potência do futebol com todo este investimento?



Uma coisa posso garantir: a Super Liga chinesa tem muito mais para oferecer do que apenas notícias sobre contratações de deixar os olhos em bico. Como seguidor atento do futebol chinês há alguns anos, digo-vos que o campeonato chinês tem melhorado de qualidade de ano para ano.



Nos últimos quatro anos, o Guangzhou Evergrande, de Luiz Filipe Scolari, ganhou duas Ligas dos Campeões da Ásia, tornando-se na melhor equipa da atualidade na Ásia. Para além do sucesso coletivo, são de destacar igualmente os jogadores chineses que começam a aparecer, alguns deles verdadeiros craques, como é o caso de Wu Lei treinado por André Villas Boas no Shanghai SIPG ou o caso de Zhang Linpeng do Guangzhou Evergrande.



Preparem-se porque a China veio para ficar!

Autores: Afonso Pires, 25 anos, engenheiro florestal