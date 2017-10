E a festa da Taça de Portugal, Prova da Rainha do calendário do futebol português, nesta 3.ª eliminatória da competição, resultou, com os sempre chamados tomba-gigantes desta prova. Os chamados emblemas mais 'pequenos' vêm dar brilho e sabor a esta prova, com os resultados verificados nos finais das respetivas partidas, a fazerem as suas mossas e que decerto irão provocar dissabores ao longo desta presente época de 2017/18 aos clubes eliminados, chamados de outra dimensão do futebol português e, assim, provocando os afastamentos precoces dos conceituados e prestigiados emblemas da I Liga, que foram vergados aos pés de clubes de escalões secundários.



Assim, nesta 3.ª eliminatória, destaque para os afastamentos do Boavista, da I Liga, que foi derrotado por 1-0 pelo Vilaverdense, do Campeonato de Portugal; do Estoril, igualmente da I Liga, que foi afastado pelo Farense pelo resultado de 1-0, que esta presente época se encontra a disputar o Campeonato de Portugal; do Tondela, da I Liga, afastado pelo Leixões, da II Liga, perdendo por 3-2; e finalmente do Belenenses, igualmente da I Liga, que foi afastado pelo Santa Clara, da 2.ª Liga, por 2-1.

E é assim a Taça de Portugal, prova que não olha à situação nem a lugares que cada equipa ocupados nos seus escalões. Como tal, esta prova Rainha do calendário do futebol português, em cada eliminatória, tem sempre as suas surpresas e, como tal, mais encanto para os chamados clubes secundários que, volta não volta, provocam sempre as suas surpresas. A Taça de Portugal tem sempre estas surpresas para as equipas mais 'pequenas' e, como repeti, dissabores para os chamados 'grandes'.

Esta eliminatória teve o condão agradável e sempre surpreendente de pôr fora desta competição equipas mais conceituadas e, como tal, diz o poema da música do grande cantor brasileiro de língua oficial portuguesa Chico Buarque, foi bonita a festa pá… é verdade. A Taça de Portugal tem todos as épocas estas surpresas. Agradáveis para os clubes de menor dimensão e de total desilusão para os chamados 'grandes'. E, por último, a vitória da Académica de Coimbra, da 2ª Liga, que venceu o Paços de Ferreira, da I Liga, por 2-1, após prolongamento. Este jogo terminou já para além da hora, em virtude da falta de iluminação devido, infelizmente, aos incêndios, que se estão a fazer sentir no Centro do país.

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado