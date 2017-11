A Taça de Portugal, a chamada Prova Rainha do calendário do futebol português, e a chamada festa do povo, é uma competição portuguesa organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e é disputada por todos os clubes da Primeira Liga, Segunda Liga, Campeonato de Portugal (equivalente ao terceiro escalão) e representantes dos Campeonatos Distritais.

A prova desta presente época de 2017/18 corresponde à edição número 77 desta competição, que teve a sua estreia na longínqua época de 1938/39 e cujo cenário teve como batismo o lendário Campo das Salésias, em Lisboa, tendo-se defrontado então a Associação Académica de Coimbra e o Sport Lisboa e Benfica, com a vitória a sorrir lá para as bandas do Mondego, por 4-3.

Na presente época, e com a realização neste fim-de-semana da quarta eliminatória, mais uma vez houve os chamados tomba-gigantes.

Com o final dos jogos e os resultados verificados esta tarde, faltam somente defrontar-se, mas mais tarde, dois emblemas da Liga NOS: o Vitória Sport Club, que ocupa, após 11 jornadas cumpridas, a 8.º posição, e Clube Desportivo Feirense, que ocupa a 13.ª posição. Dos jogos desta tarde, de salientar os tomba-gigantes desta quarta eliminatória: o Clube Desportivo de Santa Clara (Ponta Delgada-Açores), a disputar a II Liga LEDMAN, LigaPro, e atual 2.º classificado, que eliminou o Desportivo de Chaves, da I Liga NOS e 14.º classificado, vencendo por 2-0; o Sporting C. Farense, a disputar o Campeonato de Portugal e 1.º classificado da Série E, que venceu por 2-1 e eliminou o Leixões da II Liga e 4.º classificado; o Caldas Sport Clube, a disputar o Campeonato de Portugal e 8.º classificado da Série D, que venceu nos penáltis por 3-1 o FC Arouca, da II Liga e atual 9.º classificado (ainda na época passada andou a disputar a Liga Europa). E assim, a Taça de Portugal, depois destas surpresas verificadas nesta quarta eliminatória, continua a ser uma prova que em cada eliminatória tem cada vez mais encanto.

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado