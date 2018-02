Tão amigos que nós sempre fomos. É verdade, porque não o afirmar nestes termos, a amizade que foi sempre recíproca entre o presidente do SL Benfica, Luís Filipe Vieira, e o agora técnico do Sporting, Jorge Jesus. Mesmo com o diferendo aberto a partir de Junho de 2015, quando nessa altura o técnico resolveu deixar o SL Benfica e trocar a sua profissão de treinador pelo clube vizinho, o Sporting Clube de Portugal.



Na altura, o presidente Bruno de Carvalho convidou Jorge Jesus quando este tinha a acabado de dar o título ao SL Benfica. As relações entre ambos os clubes não eram as melhores e até pioraram desde de que Jorge Jesus trocou de emblema. Este episódio de "acerto de contas" andou enrolado durante alguns anos, para se chegar a um acerto de verbas. E, por fim, lá chegaram finalmente a um acordo. Assim, Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus evitaram que este desfecho fosse resolvido nos tribunais, graças ao bom entendimento e bom senso de "cavalheiros", que felizmente ainda os há.

Todo este romance, de acerto de valores, durou alguns anos e foi discutido na praça pública em muitas ocasiões, no qual estavam pendentes valores que ambas as partes reclamavam referentes ao pagamento de indemnizações. Mas ambos os protagonistas, isto é o, presidente das águias e o treinador leonino 'encontraram-se' e as exigências pecuniárias foram ultrapassadas. Ainda bem que ambas as partes "fumaram o cachimbo da paz". Quem disse que nos tempos que correm não há cavalheiros?

Autores: Mário da Silva Jesus/reformado/64 anos