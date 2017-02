Continuar a ler





Será, com este andar e as consequentes e sucessivas faltas de comparências das equipas adversárias do Canelas 2010 (Gaia), este clube vai avançar para a fase seguinte, caso as vitórias do Canelas 2010 (Gaia), venham a ser homologadas?



Será que ninguém responsável pelo futebol da nossa "terra", não tem mão pesada e decisões céleres, afim de por um ponto final, neste mundo "futeboleiro" sem rei nem roque" à boa maneira portuga?



Porque, como já dizia o Mestre Cândido de Oliveira, "futebol sem correcção não é desporto".



E assim, vai o desporto português. Até quando?

Não é somente o futebol profissional português que está moribundo e podre pelas mais diversas quezílias provocadas pela ânsia sôfrega de ganhar a todo o custo, não se olhando a meios, para se atingir os fins dos clubes e seus dirigentes, que é ganhar…ganhar, não interessa como. O que interessa no fundo são as vitórias, mesmo fora das quatro linhas e muitas das vezes de forma pouco lícitas.Do mesmo mal se está a passar igualmente no chamado futebol dos distritais onde se sofre dos mesmos males. Mas, afinal, o que se está efectivamente a passar em relação com o Clube Futebol de Canelas 2010 (Gaia), fundado em 28 de Abril de 2010, Canelas, freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia, em que as equipas adversárias se recusam terminantemente a jogarem no terreno do Canelas 2010 (Gaia), mesmo estando sujeitas a serem penalizadas com a perda de pontos, como estão sujeitas ao pagamento de 750€, devido à falta de comparência, o que não deve ser nada bom para as tesourarias dos clubes que compõem a Série 1, e que decidiram tomar esta posição em forma de revolta e protesto. Isto efectivamente está a acontecer na Série 1 da Divisão de Elite do campeonato distrital da Associação de Futebol do Porto, desde do início da presente época de 2016/17, devido a alegadas agressões em campo, violência nas bancadas e ameaças quer a jogadores adversários, quer aos respectivos treinadores. Segundo a imprensa, na época passada, muitos presidentes de clubes adversários do clube referenciado falaram do clima de terror e intimidação que se sentia nos jogos, tanto em campo como fora dele, passei a citar.Sei através da imprensa que este caso já chegou inclusivamente até à UEFA, mas sem qualquer resposta até ao presente momento.

Autores: Mário da Silva Jesus. 63 anos. Reformado