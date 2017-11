Ontem defrontaram-se as duas equipas que ocupam os dois primeiros lugares na Liga Espanhola: Barcelona em 1º lugar e Valência em 2º lugar, e com o empate de ontem, o Barcelona soma agora 35 pontos e manteve os quatro de avanço para o Valência, que soma 31.

Vimos um jogo com espetáculo, um golo não validado mas acima de tudo muito disputado por estas duas equipas que não estão dispostas a perder pontos e muito menos o título de campeão da Liga Espanhola.

Passado meia hora do começo do jogo, toda a gente no Estádio Mestalha viu a bola entrar claramente na baliza do Valência após um remate de Messi, porém não foi validado porque a equipa de arbitragem entendeu que a bola não entrou.

Após este golo mal anulado a equipa Blaugrana começou a ficar "perdida" e aos poucos a equipa da casa começou a subir no terreno, porém chegamos ao intervalo com 0-0 no marcador.

A segunda parte foi só frenética, vimos dois golos (um para cada equipa) mas poderiam ter entrado muitos mais, pois oportunidades não faltaram para ambas as equipas.

O equipa valenciana inaugurou o marcador com um golo do Rodrigo, que esta época está lhe a correr na perfeição, havemos visto este avançado, ex- do Benfica, a marcar em praticamente todos os jogos que ate agora foram disputados. Depois deste golo o Valência cresceu no jogo a olhos vistos, pórem do outro lado estava "Messi e companhia" que não se conformaram com o golo sofrido e lutaram, marcaram num lance conduzido pelo "Pulga" e finalizado pelo Jordi Alba.

Com o golo do Barcelona, vimos remates e ambas as duas equipas a terem oportunidades de chegarem à vitória, os últimos minutos do jogo foram só fascinantes para qualquer adepto de futebol mas desgastantes para os jogadores destas duas equipas.

Final da partida e seguem estas duas equipas nos dois primeiros lugares e a levar a I Liga ao rubro.

Estamos a assistir com o decorrer das jornadas a um surpreendente Valência que ocupa gloriosamente o segundo lugar, pois qualidade não faltam na equipa mas acima de tudo um jogador que tem brilhado tem sido o português Gonçalo Guedes pois vêm se a afirmar como um jogador de luxo.