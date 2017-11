Ontem a seleção italiana como seu capitão e guarda-redes choraram a ausência no Mundial de 2018.

A Itália empatou a zero com a Suécia e perante esse resultado não conseguiu o apuramento para o Mundial do próximo ano, pois no jogo da primeira mão tinha perdido por 1-0.

Assistimos em Milão a um jogo marcante para a Seleção Italiana como também para os seus adeptos, devido ao facto da seleção ao fim de 60 anos ficar fora de um Mundial como também dois jogadores cruciais e os "ícones" da seleção disseram adeus, foram eles o guarda-redes e capitão Gianluigi Buffon como também o incontornável médio Daniele De Rossi.

No jogo de ontem a seleção italiana teve mais oportunidades para marcar e até foi negado o golo ao avançado Imamobile em cima da linha do golo, porem a Seleção Sueca foi fria e calculista e o guarda-redes imperial conseguindo assim segurar o resultado que lhes garantiu a presença na Rússia do próximo ano, estando pela décima segunda vez em Mundiais. Esta Squadra Azzurra foi somente a terceira vez que disse adeus a Mundial, pois só nos anos de 1930, 1958 e agora em 2018, não irá estar presente na maior competição de futebol disputada entre seleções. A seleção que por muitos foi e é considerada uma das melhores da Europa provou que está em crise, porque faltam talentos criativos e qualidade em muitas posições, e até mesmo os melhores apresentam fragilidades. Agora só estarão presentes no Mundial do próximo ano quatro seleções europeias que marcaram presença em Europeus e Mundiais desde 2000, são estas, Portugal, Espanha, Alemanha e França. Não veremos o que por muitos foi considerado um dos melhores guarda-redes do Mundo dos últimos anos, a disputar o que seria o seu último Mundial ao serviço da seleção do seu país, chorou disse adeus e marcou o seu nome não só em Itália como também no mundo do futebol.

Autores: Matilde Carvalheira Almeida, 23 anos, estudante