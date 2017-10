É mais ou menos unânime que as bancadas não marcam golos. Mas com os adeptos do Famalicão é diferente, não é assim tão linear. Ontem, em Guimarães, na segunda parte os adeptos do "Vila Nova" ficaram por detrás da baliza de André, guardião vimaranense e a maneira como ao puxarem, incentivarem, cantarem, pressionarem desde a bancada, conseguiram quase atrair, quase inclinar o campo a favor do "Fama", como a bancada "Kop" no Anfield Road, aquela bancada ontem sugou a bola para dentro da baliza, tal foi a crença empregue em cada cântico, nas palmas, nos gritos recheados de reviravolta entoados por todos aqueles que amam o Famalicão desmesuradamente.

Não há outra forma de amar este clube, só assim, sem limites. E depois o golo da vitória, explosão de alegria, adeptos no muro limite para o relvado, união entre jogadores e adeptos, a simbiose que nos pode atirar para uma grande época, grande época essa necessária para esquecermos de vez os fantasmas que pairam nas mentes mais temerosas depois do calvário vivido na época passada em que a bola queimava nos pés dos jogadores.

Em qualquer estádio com adeptos do Famalicão, o "Fama" começa sempre a ganhar 1-0. Não há, na segunda liga, apoio como os das gentes de Famalicão. E como gritam eles numa frase que surgiu na altura da subida à Segunda Liga:

Continuar a ler

"A nossa paixão já não cabe nesta divisão" É mais ou menos unânime que este clube tem massa de primeira liga. As pessoas que o apoiam, que vão a todo lado, (Algarve, Lisboa, ilhas, tudo) que puxam 90 minutos pelos jogadores, como exigem vontade, raça, paixão, entrega e amor a uma causa que esteve moribunda mas que está mais renascida que nunca e a dar um brilho especial a uma competição que carece de clubes com esta magia, com esta mística, com este carisma. O Famalicão e os seus adeptos, têm carisma.

Autores: Rui Castro, 28 anos, Team Manager do Futebol Clube Famalicão.