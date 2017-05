Continuar a ler





O treinador desta época, o italiano Carlo Ancelotti, pode orgulhar-se de já ter conquistado 5 Ligas dos Campeões e tendo passado nas principais ligas do futebol mundial (Itália, Inglaterra, França, Espanha e atualmente Alemanha), conquistando importantes títulos em todos estes campeonatos.



No leque dos jogadores de renome desta equipa, os portugueses decerto não esquecerão o facto de ter lá um português pentacampeão: Renato Sanches, que aos poucos vai conquistando o seu lugar nesta poderosa equipa, o que não é muito fácil visto que ainda é novo e, para a posição onde joga, existem jogadores que têm mais experiencia, estando já bem adaptados ao futebol germânico.



O Bayern Munique é uma equipa dominante no mundo do futebol, tendo já conquistado 27 títulos, sendo a equipa alemã com mais títulos, e têm vindo a demonstrar aos seus adeptos como também a qualquer adepto de futebol, que cada ano que passa surpreende mais, conquista mais, mas acima de tudo têm demonstrado futebol de enorme qualidade, sendo somente a terceira melhor equipa de futebol do Mundo - nos dois primeiros lugares estão as duas incontornáveis equipas espanholas Real Madrid e FC Barcelona.



Nas próximas épocas, veremos se esta equipa irá continuar a dominar a Bundesliga e o mundo do futebol.

Acabou mais uma época na Bundesliga e mais um título para a 'equipa furacão' Bayern Munique, que se sagrou esta temporada pentacampeão germânico.A equipa do Bayern encanta qualquer adepto que goste de ver bom futebol, pois têm jogadores com muita qualidade, que conhecem bem a equipa ou o campeonato alemão. Os vários treinadores que já marcaram o seu nome neste clube, têm o dom de a tornar única e vencedora, em que o segredo está (já vários o afirmaram, inclusive o atual treinador), é essencialmente ter uma boa relação com os jogadores, e perceber o futebol de cada um para depois o encaixar na equipa.Esta época do 'gigante da Baviera' ficou marcada não só pela conquista de mais um título alemão como também pela despedida dos relvados de dois importantes jogadores/pilares da equipa: o polivalente Phillip Lahm e o médio defensivo Xabi Alonso. Ambos tiveram carreiras brilhantes, tendo sido campeões mundiais por Espanha e Alemanha respetivamente, mas Lahm revela uma curiosidade interessante: na sua vida profissional nunca recebeu um cartão vermelho e vestiu a camisola do Bayern e da seleção alemã 499 vezes, venceu 22 títulos, marcou 19 golos, acabando a carreira de uma forma marcante, exemplar e com imenso fair play.

Autores: Matilde Carvalheira Almeida, 22 anos, Estudante