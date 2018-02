Bruno de Carvalho merece continuar ao serviço do Sporting Clube de Portugal como Presidente. Por tudo que tem feito de bom ao Clube. Também é verdade que teve alguns erros mas errar é humano. Fez mais coisas certas do que erradas e é nisto que os Soprtinguistas verdadeiros de alma e coração devem pensar e reflectir.

O Sporting não é nenhum brinquedo para andarem a brincar a caça às bruxas. Não podemos brincar e fazer joguinhos de manipulação como alguns ditos Soprtinguistas que são "Sportingados" fazem. Um possível cenário de demissão do Presidente seria um retrocesso e séria péssimo darmos alguns passos a trás.

Algumas coisas positivas de Bruno de Carvalho como Presidente: criação da Sporting TV; construção do Pavilhão João Rocha; restauração financeira (neste aspecto o nosso Vice- Presidente financeiro, Dr. Carlos Vieira, está de parabéns); regresso de modalidades históricas ao Clube (Hóquei, Futebol Feminino, Volei etc..) - passámos de 35 para 55 modalidades. Para relembrar que tivemos em risco de só termos Futebol e Futsal. O resto era para acabar.

Continuar a ler

Sobre as duas propostas que têm que cada uma ser aprovada com 75%, caso contrário todos os órgãos sociais do Clube demitem-se em bloco, é importante que sejam aprovadas. Temos que dar este voto de confiança a estes órgãos sociais.

Para quem tem dúvidas sobre o ponto 1 e 2 em questão aconselho analisarem com todo o detalhe e depois terem a vossa conclusão se aprovam ou se não. O ponto 1 dos novos estatutos é para melhorar o clube. Bruno de Carvalho não é nenhum ditador. pelo o contrário, isto serve para proteger todos nós como seres humanos de pessoas idiotas.

Iremos continuar na democracia e podemos opininar se bem que o local certo é na AG do Clube, mas na rede social podemos mas com rigor e com cabeça e não andarem a manipular e a dizerem disparates sem anexo nenhum. Sobre o ponto 2 do regulamento disciplinar é também para melhorar e dar boas condições aos associados. Por aqui termino dizendo que devemos apoiar o Sporting Clube de Portugal e esta direção e restantes órgãos sociais.