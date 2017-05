Continuar a ler





Mourinho, por seu turno, também tem tido um percurso de grande sucesso, o qual foi iniciado no FC Porto com a conquista da Champions e ainda da Taça UEFA, sendo que falta no seu currículo a conquista da Liga Europa e, agora, ao serviço do Manchester United, esse feito está a um pequeno passo, bastando para isso vencer os holandeses do Ajax na final da competição. Mourinho já conquistou muita coisa e já treinou grandes clubes, sendo que só falta uma prestação ao serviço da Selecção Nacional, mas para desempenhar esse cargo, a Selecção Nacional está bem servida, sendo o Fernando Santos o grande seleccionador, o qual levou, com muito mérito, Portugal à conquista do Europeu de futebol.



Em suma, tanto Gianluigi Buffon como José Mourinho estarão, decerto, ansiosos pelas suas finais, de modo a poderem levantar pela primeira vez os troféus que tanto faltam nas suas carreiras. Tanto em Cardiff, como em Estocolmo, a ansiedade irá pairar para esses dois grandes campeões e seria um prémio justo conquistarem essas competições pela primeira vez, porque isso seria o culminar de toda uma grande carreira plena de empenho e ambição que só está ao nível dos melhores dos melhores. A única diferença entre os dois é que um irá estar dentro de campo, enquanto que o outro irá estar no banco de suplentes a orientar a sua equipa. Numa final tudo pode acontecer e eles tudo farão para ter sucesso na final para desse modo também eles fazerem história nas suas carreiras. São ambos de origem latina e, portanto, terão, certamente, muita força e uma grande ambição, traduzidos numa grande capacidade para vencer, sendo que ambos terão as mesmas hipóteses de levantar o troféu, bastando para isso estarem concentrados no jogo e tomarem as decisões mais correctas para não perderem a esperança de poder vir a ter sucesso, assim como os dois esperarão poder vir a ter.

Tanto Gianluigi Buffon como José Mourinho poderão conquistar pela primeira vez no seu currículo a Liga dos Campeões e a Liga Europa, respetivamente, o que, caso suceda, será um justo prémio para um guarda-redes que já foi considerado o melhor do mundo e para um treinador que também já foi considerado o melhor do mundo e, neste último caso, seria um motivo de orgulho para todos os portugueses, uma vez que o técnico dos "red devils" é português e um dos grandes vencedores a par de Cristiano Ronaldo e Fernando Santos.Convenhamos que quem tem a tarefa mais facilitada é o "Special One", uma vez que irá defrontar na final da Liga Europa o Ajax, que, apesar de ter alguma história na Europa, actualmente, parece ser uma equipa ao alcance do Manchester United, até porque tem vindo a perder algum prestígio na Europa, enquanto que a Juventus de Buffon irá defrontar na final da Champions o actual detentor do troféu, o Real Madrid, o qual conta nas suas fileiras com o actual melhor jogador do mundo. Neste último caso, e de acordo com o que referi anteriormente, o Real Madrid parece ter uma maior percentagem de favoritismo, mas no futebol, como já se sabe, tudo pode acontecer e, portanto, a vitória também poderá sorrir à turma de Buffon.Buffon é um guarda-redes quase intransponível, tendo poucos, ou mesmo nenhuns, pontos fracos, sendo que o experientíssimo guardião italiano, quase quarentão, já foi inclusivamente campeão do mundo ao serviço da "squadra azzurra" no Mundial da Alemanha em 2006, mas nunca conseguiu conquistar a Champions e, como tal, poderá despedir-se da carreira com uma conquista inédita. O guarda-redes da Juventus é muito seguro entre os postes, sendo considerado por muitos um dos maiores guarda-redes da história do futebol, e isso ficou demonstrado nas grandes exibições que protagonizou ao longo da actual Champions. Só a sua presença na baliza intimida qualquer avançado, os quais terão sempre de ter muita arte e engenho para conseguir desfeitear o gigante Buffon. É certo que os guarda-redes têm sempre uma maior dose de longevidade nas suas carreiras e Buffon tem demonstrado isso mesmo, mas o guardião italiano, até pela sua grandíssima qualidade, merece conquistar a Champions.

Autores: Manuel Garcia, 37 anos, funcionário público