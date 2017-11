Continuar a ler





Caso este cenário se venha a confirmar, Inglaterra alcançará uma proeza inédita: Ser o 1º país a possuir 5 das suas formações entre as 16 melhores do Velho Continente.



E já lá vão 4 anos desde a última ocasião em que, todos os representantes ingleses presentes na fase de grupos da prova milionária, avançaram para as eliminatórias de suprema categoria.



O descomedido investimento dos conjuntos da Premier League na aquisição de ativos que valorizam significativamente os seus plantéis, aliado à frenética intensidade verificável em grande parte dos jogos dessa liga, começam a gerar resultados afirmativos.

Como era expectável, uma questão de tempo.

Pela 1.ª vez na história da Liga dos Campeões, Inglaterra conseguiu colocar 5 equipas do seu campeonato na fase de grupos do mais prestigiante torneio de clubes da UEFA (Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool e o vencedor da última edição da Liga Europa, Manchester United).Espanha foi a 1ª nação a atingir tal feito, na época 2015/2016. No entanto, nessa temporada, somente os colossos de Madrid (Real e Atlético, que viriam a ser os finalistas) e o Barcelona seguiram em frente, ao passo que Sevilha e Valência deram continuidade às suas caminhadas na "2ª divisão" europeia.Se podemos afirmar que, a faltarem duas jornadas para se encerrar esta etapa inicial, "Spurs" e "Citizens" já garantiram as suas vagas nos oitavos-de-final, também devemos realçar que os comandados de Antonio Conte, Jürgen Klopp e José Mourinho têm tudo do seu lado para marcarem comparência no ‘mata-mata’ da competição.

Autores: Miguel Laezza, 23 anos