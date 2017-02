Continuar a ler





Para os críticos que forem ler isto, a bola é só uma e pode ser de várias formas representada e interpretada e como tal quer o Estoril quer o Sporting quer o Farense ou o Roma, ou o Anderlecht merecem dos adeptos do futebol o mesmo não importe o tipo de desporto praticado e as claques e os estádios devem encher-se por 11 não importa a sua posição na tabela ou por 5 se o orgulho pela camisola do clube for o mesmo.

O Estoril Praia precisa de aprender com a sua divisão de E-Sports e apoiá-la. Milagre será dizer que o clube de 14.º lugar na Liga Portuguesa pode-se orgulhar de ser das poucas equipas portuguesas a competir no Campeonato do Mundo de um desporto que nada mais é que o futebol de carros, onde 11 jogadores de campo são 3 de plateia e, se bem os conheço, estão 300 mil euros em jogo e por menos aplicados que a equipa futebolística esteja a passar de mau bocado, o Rocket League não tem maus bocados e portanto é garantido que vão brilhar.Eu sei, não tem a ver com futebol em geral, nem com as pastilhas elásticas remastigáveis do Jorge Jesus, porém o que diriam os titulares do clube sabendo que 5 escolhidos levarão a camisola que representam ao RLCS em busca de colocar a brilhar o nome do clube que se encontra em momento de má forma (porque má forma física é algo criticável nos 3 grandes começando a deteriorar-se quanto mais baixa a posição na tabela).Não querendo com isto criticar seja quem for, gostava que tanto os desportos eletrónicos como os desportos federados se dessem tão bem que pudessem encher uns o estádio dos outros porém isso acontece com pequenos passos e gostava de assumir este como um deles.

Autores: Flávio Pereira, 23 anos, estudante de auxiliar médico