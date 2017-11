Continuar a ler





A Itália foi campeã por quatro vezes: no ano de 1934, II Campeonato do Mundo, realizado em Roma, Itália; em 1938, III Campeonato do Mundo, realizado em Paris, França; em 1982, XII Campeonato do Mundo, realizado em Madrid, Espanha; e finalmente em 2006, no XVIII Campeonato do Mundo, realizado em Berlim, Alemanha. Foi ainda vice-campeã no IX Campeonato do Mundo, realizado no México, no de 1970, e no XV Campeonato do Mundo, realizado em Pasadena, nos EUA, no ano de 1994. Finalmente, alcançou no XIII Campeonato do Mundo, realizado em Roma, Itália, um honroso 3º. lugar.



Não participou em 1930 no I Campeonato do Mundo realizado em Montevideu, Uruguai, nem conseguiu classificar-se para a fase final do VI Campeonato do Mundo, realizado em Solna, Suécia. Agora, e depois de 18 presenças, não conseguiu o respetivo passaporte para o 21.º Campeonato do Mundo a realizar na Rússia-2018.



A não participação da Itália neste Campeonato do Mundo-Rússia 2018 é uma baixa de algum relevo para a respectiva competição.

A sempre super favorita Itália vai pela terceira vez falhar na sua história e na história da prova o Campeonato do Mundo FIFA, cuja edição de 2018 vai realizar-se na Rússia.Ficou integrada no Grupo G da fase de apuramento da zona europeia, conjuntamente com a Espanha, Albânia, ARJ Macedónia e o Liechtenstein, não tendo indo além de um 2.º Lugar do respetivo grupo, atrás da Espanha, tendo com esse 2.º lugar alcançado o direito a disputar o "play-off", onde a seleção transalpina encontrou pela frente a Suécia, e em cujo jogo da primeira mão perdeu por 1-0.Contudo esta segunda-feira, no jogo da 2.ª mão deste "play-off", realizado em sua casa, mais propriamente em Milão, não foi além de um empate (0-0), o que permitiu o apuramento da Suécia, que irá estar presente numa fase final de um Campeonato do Mundo pela 7.ª vez, e a eliminação dos transalpinos, que foi, para todos os adeptos italianos, uma completa deceção, não só da squadra azzura, mas de um povo, e a despedida, ao ter anunciado o fim da carreira, do grande guarda-redes Buffon, que se despede aos 39 anos da seleção.

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado