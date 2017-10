Acabou o jogo, levantei-me, paguei e vim-me embora. Respirei o ar fresco e húmido da rua, porém não deu para sacudir o torpor (na gíria também conhecido por ‘’azia’’) que se instalara 10 minutos antes, no momento em que Mandzukic cabeceou para golo na baliza de Rui Patrício. Comecei a andar e, enquanto o meu corpo atravessou a Avenida da República, a minha cabeça foi para Turim.

Resumidamente, jogámos bem e não merecíamos perder. A Juventus é uma equipa de grande categoria e sair derrotado do seu reduto por 2-1 está longe de ser um resultado desonroso, tal como não o foi o 0-1 frente ao Barça em Alvalade. Foram partidas em que os jogadores do Sporting conseguiram aliar uma entrega de leão a uma elevada qualidade técnica e táctica, esta última, creio, fruto do trabalho do seu treinador. Dito isto, seria de esperar uma ponta de contentamento ou, no mínimo, de orgulho. Mas não. À medida que contorno a praça de touros do Campo Pequeno, relembro a época passada e denoto o surgimento de um padrão: nos confrontos com outros dois clubes de topo, o Real Madrid e o Borussia Dortmund, os comandados de JJ voltaram a realizar boas exibições e, no entanto, também perderam pela margem mínima, conquistando 0 pontos em 4 jogos. Poderia igualmente recuperar os jogos com o Chelsea de Mourinho na época de Marco Silva, os quais também não fomos capazes de sequer empatar. Custa-me ver esta incapacidade crónica do Sporting frente aos melhores da Europa, porque (e fazendo jus ao que José Alvalade disse) é a eles que me gosto de comparar.

A avenida da famosa Passerelle é a subir e isso faz-me olhar para cima e para o futuro. Daqui a duas semanas defrontaremos novamente os italianos num jogo de carácter decisivo para as nossas aspirações na liga milionária e, posteriormente, o Olympiacos, sendo ambos os jogos em casa. Por fim, vem o Barcelona fora. As minhas previsões apontam-me para a necessidade de fazermos 7 pontos, 3 dos quais frente à Juve, sendo que 4 dias antes desse embate vamos a Vila do Conde e no fim de semana seguinte recebemos o SC Braga. Não há volta a dar: tendo em conta a falta de soluções no banco, será difícil passar aos oitavos sem comprometer o campeonato.

É já em casa, algures entre o longínquo remate do Caneira e o calcanhar milagroso do Xandão, que encontro paz de espírito. Eu estive lá e jamais me esquecerei. São memórias como estas que justificam noites como a de hoje. Dia 31 lá estarei.

Autores: Miguel Martins Lamúria, 21 anos, estudante