O líder do campeonato F. C. Porto limitou-se a ganhar, perante um adversário que dificultou muito a conquista dos três pontos à equipa orientada por Sérgio Conceição, pois assim com a vitória por 2-1 frente ao Feirense o Porto isolou-se na liderança do campeonato e não se teve que preocupar com o resultado do derby.



Com resultados e as prestações dos primeiros jogos do ano o campeonato nacional 2017/2018 está em aberto, como líder encontra-se o Porto, mas na perseguição com apenas 2 pontos de diferença está o Sporting e logo atrás com 3 pontos de distância, o Benfica que no derby demonstrou que continua na luta e os tetracampeões não estão dispostos a abdicar assim tão facilmente da conquista do penta campeonato.



Ao contrário do campeonato inglês, sim porque nesse já encontramos um vencedor claro, no campeonato português com 18 jornadas pela frente ainda há muitos jogos e muitos pontos para disputar, e o coração dos adeptos que aguente porque vamos assistir a muito e bom futebol esperemos nós.

Assistimos a um clássico lisboeta que deixou a Liga Portuguesa de Futebol ao rubro e com três claros candidatos ao título.Benfica e Sporting defrontaram-se no Estádio da Luz e foi um derby que antes da bola começar a rolar já dava muito que falar, pois a hora do começo do jogo foi tardia (21.30h), a equipa da casa apresentava um percurso no campeonato não convincente e por isso mesmo o Sporting, apesar de se apresentar como equipa visitante, foi apontado como favorito na vitória.No futebol como nada é certo e muito menos garantido, os pupilos de Rui Vitória surpreenderam tudo e todos, ao apresentarem-se com garra, carisma e muita ambição, no primeiro jogo de 2018. Os 11 jogadores encarnados que defrontaram o Sporting jogaram ao mais alto nível e em comparação com o ano que findou não pareciam a mesma equipa, pois não houve nenhum que jogasse mal, até Rafa, que "saltou" do banco de suplentes, entrou muito bem no jogo e acho que calou muita gente que sempre o criticou, e esperemos que continue surpreender e a encantar pela positiva os adeptos encarnados, mas não só ele como todos os jogadores. O jogo começou com o golo leonino apontado por Gelson, depois a equipa encarnada foi à procura do golo do empate, porém a bola teimava em não entrar, faltou eficácia na finalização por parte do Benfica e o Sporting perante isso soube defender com todas as armas que tinha, perto do final da partida Jonas acabou por marcar o golo de penálti e assim acabava o jogo com o empate a uma bola, mas que soube a muito pouco para a equipa da casa.

Autores: Matilde Carvalheira Almeida, 23 anos, Estudante