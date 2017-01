Continuar a ler





Um craque com todas as letras.

Guti, foi durante muitos anos, nome de craque incompreendido no meio-campo ofensivo do Real Madrid. Produto das escolas "merengues" o fantasista esquerdino viveu muitos anos de amor/ódio com a "Affción" devido a momentos de classe pura e outros de desaparecimento quase total, eclipse momentâneo, problema atroz de não constância afetava e de que maneira o futebol rendilhado, imaginativo e sumarento do rapaz nascido em Madrid.Ganhou tudo com a camisola "Blanca" vestida. 5 La Ligas, 3 Champions, 1 Supertaça Europeia, 2 Taças Intercontinentais (atual Mundial de Clubes), 4 Supertaças de Espanha! Mas Guti Hernandez era mais que títulos, era passes a rasgar defesas inteiras (como aquele lance em Zaragoza, em 2009/2010, em que recebe um passe da esquerda de Kaká que o isola frente ao guarda-redes, mas Guti prefere dar de calcanhar e apanhando em contrapé a defesa adversária para Benzema encostar de baliza aberta), era magia, era uma visão de jogo ao nível dos predestinados, mas a intensidade, a regularidade, o trabalhar sem bola, o lado tático do jogo sempre foram os pecados deste médio espanhol que embora os 540 jogos ao serviço do emblema madridista, fica a sensação que podia ter atingido o nível de Bola de Ouro e de indiscutível da seleção onde apenas jogou 13 vezes e marcou 3 golos.Foi um talento incrível, com um pé esquerdo de sonho, mas que poderia ter tido outra expressão, não a nível interno, foi e é um dos nomes grandes da casa "Blanca", um dos históricos do Real, mas a nível internacional, nunca se equiparou a nomes como Kaká, Ronaldinho, Zidane entre outros, talvez por causa da sua quase displicência em certas alturas e do seu feitio difícil, polémico, de enfant-terrible, que lhe toldou o foco no futebol e lhe amputou as hipóteses de ser um dos melhores "dez" de sempre do futebol mundial, patamar que o seu talento, cristalino e indubitável, ambicionava com inteira justiça.

Autores: Rui Castro, 27 anos, Team Manager do Futebol Clube Famalicão