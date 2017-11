Dizem as más-línguas que esta época europeia do Benfica está a ser deplorável. Eu acho deplorável uma palavra mal escolhida e que não corresponde de todo à realidade. Deplorável é perder com o Sporting ou com o Porto; deplorável é ser eliminado na Taça de Portugal por uma equipa das distritais. É uma coisa que dói mas que passa daí a uns tempos. Isto da Champions prolonga-se há meses portanto terá de ser definido com outra palavra como: catástrofe, desastre, cataclismo, calamidade, tragédia…

A 12 de setembro, depois do jogo com o CSKA em casa, Rui Vitória disse: "vamos buscar estes pontos a qualquer lado". Certo. Ele nunca disse que era este ano e ao que parece o contrato é para cumprir até ao fim. Hoje, na Rússia, diz que foi azar. O treinador do Benfica não põe a hipótese de o Benfica ter feito uma péssima campanha europeia. A culpa é do azar. É isto depois de todos os jogos perdidos: frases feitas saídas de um livro do Gustavo Santos. Dá a sensação que Rui Vitória tem um vocabulário menos extenso que o do Samaris, que aprendeu português há meia dúzia de dias.

Em 5 jogos temos 5 derrotas, 12 golos sofridos e apenas 1 marcado (ou, se quisermos ser precisos, quatro se contarmos com os 3 autogolos). E de quem é a culpa? É da estrutura que vendeu e não se reforçou e é de Rui Vitória que aceita trabalhar com os restos. Tenho a certeza que se Luís Filipe Vieira lhe entregasse 11 pinos para a próxima época ele aceitava e ainda dizia "se fosse fácil não era para mim". Eu só aceitava esta derrota se, como eu sugeri, os jogadores tivessem vindo a pé de Basileia depois do jogo. Aí entendia que não se mexessem. E, com isto tudo, não quero dizer que o Benfica não tenha bons jogadores porque os tem. Geralmente são aqueles que ficam na bancada ou entram aos 80 minutos de um jogo já perdido.

Mas é neste momento que precisamos de olhar para as coisas boas. Com sorte, toda esta exposição europeia do Diogo Gonçalves e do Rúben Dias serve para vendermos mais uns miúdos da formação em janeiro e, como é tempo de saldos, aproveitamos para enviar o Douglas numa promoção "leve 3 e pague 2". Reza a lenda que o Benfica vai ganhar o penta esta época. Era bonito, porque até agora o único penta que vi foi o de Basileia. A minha religião é o Benfica mas neste momento sou agnóstica, na medida em que não nego a existência de qualidade mas também não acredito que esta exista sem a ver em ação.

Autores: Jessica Mendes, 24 anos, licenciada em Ciências da Comunicação