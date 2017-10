Continuar a ler





Foi recordista nacional em quatro distâncias diferentes, com destaque para os 3.000 metros obstáculos, onde registou a melhor marca em 24 de Abril de 1964, sendo somente batido em 29 de Julho de 1979, mais de 15 anos depois. Nos 10.000, deteve a melhor marca por três vezes, entre 25 de agosto de 1961 e 26 de Junho de 1965, entre 11 de Julho de 1965 a 18 de Julho de 1967, e por fim de 13 de Julho de 1968 a 04 de agosto de 1968.

Nos 5.000 metros, o antigo atleta do Sporting deteve o recorde entre 1960 e 1972, melhorando por cinco vezes o tempo conseguido, enquanto nos 1.500 metros foi recordista entre 1961 a 1968, batendo três vezes o próprio registo… (com o devido respeito tomo a liberdade de passar a citar estas últimas informações proveniente de outras fontes).



Decerto que tem no seu currículo mais títulos, que neste momento escapa ao autor deste apontamento de uma grande sentida e justa homenagem a este grande atleta que soube, de forma honesta, honrar as camisolas do seu Sporting CP e da Selecção Nacional.



As minhas condolências à sua família e igualmente à família do Sporting Clube de Portugal.

Com uma grande e vasta história no panorama do atletismo nacional e internacional, faleceu a 19 de Outubro de 2017, com 76 anos de idade, uma lenda do atletismo. Manuel Figueiredo de Oliveira, nascido a 20 de Outubro de 1940, foi precisamente dezanove depois, vindo da sua terra natal, mais propriamente de Mangualde, para o clube do seu coração, o seu Sporting Clube de Portugal, tendo obtido significados êxitos no atletismo, quer propriamente ao serviço do Sporting CP, quer igualmente em representação da Selecção Nacional de Portugal.Esteve presente em três jogos Olímpicos - de Roma em 1960, com o 6.º lugar na eliminatória dos 5.000 metros; em Tóquio, em 1964, onde obteve, para si e para Portugal, um honroso 4.º lugar na final dos 3.000 metros-obstáculos; em 1968, na cidade do México, na XIX Olimpíada, onde alcançou um 8.ª lugar na eliminatória dos 3.000 metros-obstáculos. Para além das suas participações em Campeonatos da Europa e do Mundo em 1962, onde obteve o 5.º lugar na eliminatória dos 1.500 metros, no mesmo ano novamente obteve um 5.º lugar na eliminatória dos 5.000 metros. No ano de 1966, alcançou o 11.º lugar nos 1.500 metros e 9.º lugar nos 5.000 metros.A nível do panorama do atletismo nacional, de registar os diversos títulos de campeão nacional, quer nos 1.500 metros quer nos 5.000 metros e 3.000 metros-obstáculos. Campeão Nacional de Corta Mato, várias vezes. Destaque para o ano de 1960, nos jogos Ibero-Americanos, alcançou na prova dos 5.000 metros a Medalha de Bronze. Igualmente destaque em 1962 nos Jogos Ibero-Americanos, onde alcançou nos 5.000 metros a Medalha de Prata, e nos mesmos jogos alcançou na prova dos 1.500 metros a Medalha de Ouro.Outro dos seus maiores êxitos foi alcançado no ano 1965, na Taça da Europa, onde ganhou a Medalha de Prata nos 5.000 metros.

Autores: Mário da Silva Jesus/reformado/64 anos