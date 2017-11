Continuar a ler





O sucesso dos encarnados vive intimamente ligado com a inspiração deste jogador que é determinante em toda a manobra ofensiva da equipa. Na verdade, a forma como se movimenta demonstra uma classe que é pouco vista nos relvados nacionais.



Os golos de Jonas têm mesmo disfarçado o início de temporada pouco fulgurante da equipa comandada por Rui Vitória. A sua pontaria aguçada tem sido determinante para amealhar pontos importantes na busca de um inédito pentacampeonato. As performances cinzentas das águias parecem ganhar cor nas botas deste atacante virtuoso. O seu talento inato é, quase sempre, a chave para desbloquear os jogos mais complicados…



Contratado a custo zero em 2014, Jonas acaba por ser um dos melhores negócios do Benfica de sempre. Depois de algumas temporadas pouco convincentes em Espanha (ao serviço do Valência), onde foi mesmo considerado o "pior avançado do mundo", chegou à Luz conseguindo um sucesso instantâneo. Actualmente, o goleador brasileiro está a apenas a um golo de chegar aos 100 com a camisola do Benfica. E esse parece um feito (quase) inevitável!



Caso a sua veia goleadora continue em alta, o ponta-de-lança das águias pode começar mesmo a aproximar-se de outros recordes. Será que ainda vai a tempo de ultrapassar os 171 golos de Cardozo para se tornar o melhor marcador estrangeiro da história encarnada? Apesar de ainda estar algo longe desse número, a ameaça começa a pairar na quebra de mais um recorde...



Dia 26 de Novembro, o adversário é o Vitória de Setúbal. No estádio da Luz, Jonas vai ter um encontro com a história, aí o brasileiro vai ter a oportunidade de ouro de subir ao trono. Apenas um golo o separa de ser coroado o rei dos goleadores!

Jonas alcançou mais um momento histórico na sua passagem pelo Benfica. Ao marcar neste fim-de-semana ao Vitória de Guimarães, o brasileiro conseguiu igualar um feito que só Eusébio (1964/65) e Julinho (1949/50) tinham conseguido: nove jornadas seguidas a marcar pelos encarnados no campeonato nacional. Os anos parecem não passar pelo avançado goleador que continua com uma perdição constante pelas redes adversárias.O atacante de 33 anos tem tido um começo de temporada fantástico contabilizando 13 golos com onze jornadas completas. Até agora, Jonas só não conseguiu marcar ao Chaves, em encontro referente à segunda ronda. Desde aí, o goleador das águias festejou em todas as restantes partidas. Parece fácil, mas é necessário um requinte especial que o número dez do Benfica possuí para alcançar os seus feitos.A realizar a sua quarta época em Portugal, Jonas tornou-se a grande figura do Benfica, sendo um dos principais responsáveis pela hegemonia conquistada nos últimos anos. Após uma temporada de 2016/17 menos fulgurante com várias limitações físicas, o avançado regressou em grande mostrando que para ele a idade não passa de um número.

Autores: Miguel Alexandre Pereira, 28 anos, jornalista