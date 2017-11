Pum, pum, pum! No minuto 39 do jogo entre o Benfica e o Vitória Futebol Clube ouvem-se disparos vitoriosos no Estádio da Luz. Jonas ‘Pistolas’ volta a atacar e sagra-se o ‘Rei dos Goleadores’. Além de ter ultrapassado a marca dos 100 golos de águia ao peito, o brasileiro marcou pelo décimo jogo consecutivo para a liga portuguesa. Algo que ninguém nos 113 anos de história do clube encarnado tinha alcançado. Mais um feito extraordinário de uma carreira que em Portugal tem sido repleta de sorrisos, sucessos e golos, muito golos.

Durante a partida deste domingo, Jonas ainda teve tempo de marcar mais uma vez aos 66 minutos numa vitória folgada (6-0) do Benfica diante dos sadinos. Novamente determinante, o brasileiro está efectivamente com o pé quente. Os números não mentem! Em 12 jornadas, o goleador de 33 anos já conta com 15 golos. A única partida do campeonato que não conseguiu marcar foi na segunda ronda diante do Desportivo do Chaves. Desde daí, o ponta-de-lança balançou sempre as redes adversárias!

Uma forma que é surpreendente depois de uma época de 2016/17 aquém das expectativas com várias limitações físicas. Jonas regressa agora com uma fome de golo impressionante, provando que quando está em forma é actualmente o jogador mais decisivo a actuar em Portugal. O ponta-de-lança canarinho encontrou na Luz uma inspiração (quase) divina para marcar, aumentando o seu registo com uma classe e rigor impressionante.

O jogador proveniente de Bebedouro, em São Paulo, tem sido uma espécie de salvador no Benfica. Aparece sempre no momento certo para garantir importantes pontos num início de temporada turbulento para a equipa comandada por Rui Vitória. É sobre Jonas que recaem as maiores responsabilidades de garantir um inédito pentacampeonato, é nos seus pés que está o segredo do sucesso de um feito que ainda não foi alcançado na história das águias. Jonas que durante a sua passagem por Espanha chegou a ser apelidado do "pior avançado do mundo" parece ter ganho uma segunda vida pelas águias. Os adeptos encarnados ainda devem estar a agradecer ao técnico português Nuno Espirito Santo que dispensou o jogador em 2014 durante a sua passagem pelo Valência. Em 12 de Setembro desse ano, o Benfica garantiu a contratação deste avançado a custo zero, naquele que é um dos melhores negócios do futebol português de sempre! A sua impressionante forma não podia vir em melhor altura, pois daqui a quatro dias os encarnados viajam até à Invicta para enfrentar o FC Porto. Com três pontos a afastarem os dois rivais, este vai ser definitivamente um jogo determinante para o futuro de ambas equipas no campeonato nacional. No Estádio do Dragão, as esperanças encarnadas vão estar em Jonas. As suas movimentações ofensivas serão determinantes no ‘clássico’ da próxima sexta-feira. Aí, o Rei dos Goleadores terá de enfrentar um dragão sedento de quebrar com a hegemonia encarnada.

Autores: Miguel Alexandre Pereira, 28 anos, jornalista