Na sua primeira época à frente do Benfica, soube ser inteligente do ponto de vista emocional, não respondendo às provocações que vinham de fora, dos outros treinadores mais concretamente do treinador do Sporting.



Desde o primeiro dia Rui Vitória teve que saber passar a mensagem, ser um excelente comunicador mas têm que ter inteligência suficiente para despertar o interesse, a motivação, de cada jogador e da equipa.



No decorrer de cada época, nunca vimos este treinador ter dado a conquista do campeonato como garantida, e sendo muito racional e sabendo muito bem as dificuldades que cada adversário podia apresentar à sua equipa.



Teve que liderar com questões complicadas que lhe foram aparecendo ao longo das épocas mais concretamente nesta última, quando metade do plantel se encontrou lesionado, mas este treinador/ líder soube contornar estas adversidades, tendo desenvolvido relações fortes e positivas dentro da sua equipa e o ambiente dentro de um balneário não se ressentiu neste aspeto.



Este obreiro do histórico tetra teve uma liderança eficaz mas acima de tudo, os "nós" tiveram sempre acima dos vários "eus".



Rui Vitória como treinador e líder do Sport Lisboa e Benfica conquistou o tetra, será ele capaz de conquistar o penta? Os adeptos já pedem à equipa, agora veremos se este líder terá uma liderança eficaz para conquistar esse título.

Autores: Matilde Carvalheira Almeida, 22 anos, estudante