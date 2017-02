Continuar a ler





Rui Costa, junta assim ao seu enorme currículo de mais um grande prémio, depois do seu grande êxito ao ter alcançado com o título máximo do ciclismo, ao conquistar o título de campeão do mundo de estrada em 2013, na cidade de Florença, em Itália.



Alcançou a sua sexta vitória em provas por etapas, depois dos Quatro Dias de Dunquerque em 2009, da Volta à Comunidade de Madrid em 2011 e as três edições da Volta à Suíça nos anos de 2012, 2013 e 2014.



Em 27 de Maio de 2015, foi feito Comendador da Ordem de Infante D. Henrique.



Mais um destaque de enorme relevo para o desporto português, através do ciclismo, modalidade muito "querida" dos desportista portugueses.

Este domingo dia 26 de Fevereiro de 2017, fica marcado com mais uma vitória do desporto português, através de uma modalidade muito apaixonante e querida da maioria dos desportistas portugueses, que é o ciclismo. Comum desfile de uma vasta e grande gama de campeões nomes como os de, Acácio da Silva, Alexandre Rua, Alfredo Trindade, Alves Barbosa, Cândido Barbosa, Fernando Mendes, João Roque, Joaquim Agostinho, Joaquim Andrade, Joaquim Gomes, Joaquim Leão, Jorge Corvo (o eterno e sempre 2º. classificado das Voltas a Portugal), José Azevedo, José Maria Nicolau, Marco Chagas, Mário Silva, Rebelo da Silva, Sérgio Paulinho, e tantos outros que de momento a memória do autor não ajuda a recordar e como tal peço desculpas aos não visados, e no momento o grande campeão já devidamente mais do justificado o título e o nome do grande campeão Rui Costa.Destaque e para ser devidamente classificado e de inteiro mérito para mais uma vitória do ciclismo português, através do grande campeão, natural de Aguçadoura, Póvoa de Varzim, de seu nome Rui Alberto Faria da Costa, que tendo vencido, neste domingo a Volta a Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes Unidos e também o maior de todos os Emirados com uma área 67340 quilómetros quadrados, equivalente a 86,7% da área total do país, excluindo as ilhas e com uma população calculada no ano de 2015 em 2784 milhões.O ciclista português, em representação da UAE Emirates, Rui Costa, que ganhou este domingo a Volta a Abu Dhabi, após a quarta e última etapa, cumprindo assim a tarefa de defender a liderança nos 143 quilómetros percorridos no Circuito de Yas Marina, onde se realiza e que é palco do Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1 de automobilismo.

Autores: Mário da Silva Jesus, 63 anos, reformado