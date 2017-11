Realizou-se ontem, dia 10 de novembro de 2017, no Estádio Municipal do Fontelo em Viseu, o segundo jogo de nível amigável entre as seleções de Portugal e Arábia Saudita, 69.ª classificada no ranking da FIFA, integrado na preparação da seleção nacional portuguesa com vista à presença no XXI campeonato do Mundo, Rússia'2018. Um jogo particular, onde a selecão nacional defrontou e venceu a sua congénere pertencente à Confederação Asiática de Futebol por 3-0.

Jogo sem quaisquer dificuldades de maior para a equipa nacional, que venceu com toda a naturalidade, face a um adversário de uma outra dimensão futebolística diferente. Como tal, fez com que o selecionador nacional Fernando Santos tivesse chamado a esta seleção novos jogadores, para a devida observação e fazer testar outras novas esperanças para o futuro do futebol nacional, em especial com vista à presença de Portugal neste XXI Campeonato do Mundo de 2018.

Assim, tiveram o seu batismo pela seleção A os seguintes jogadores; Kévin Rodrigues (Real Sociedad), Edgar Ié (Lille), Bruno Fernandes (Sporting) e Bruma (RB Leipzig).

Este jogo foi realizado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, cidade portuguesa pertencente à região Centro de Portugal. Foi o terceiro jogo da seleção que esta cidade recebeu, depois de em 16 de agosto de 2000 ter recebido a Lituânia e vencido por 5-1, e em 31 de maio de 2008 a Geórgia, com vitória por 2-0, tendo-se tratado de jogos de caráter amigável. Os dois jogos em que defrontámos a congénere da Arábia Saudita foram em 1 de março de 2006, em Dusseldorf (Alemanha), em que a seleção nacional venceu por 3-0, com golos obtidos por Cristiano Ronaldo (2) e Maniche, sendo o selecionador de então Luiz Felipe Scolari. Igual resultado foi obtido ontem no Fontelo, Viseu, com golos assinados por Manuel Fernandes (que voltou à seleção nacional após cinco anos de ausência), Gonçalo Guedes e João Mário, sendo o selecionador nacional Fernando Santos, que comanda os destinos da seleção desde de 11 de outubro de 2014, num jogo particular efetuado em Paris, frente à França (derrota por 1-2).



Desde desse jogo, conta neste momento no seu currículo com 45 jogos à frente da seleção, com 31 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, com o saldo de golos de 92-28, sendo neste momento o 4.º selecionador com história, do respetivo quadro de seleccionadores, tendo obtido como técnico da seleção A o galardão máximo para Portugal, o de campeão da Europa, no EURO'2016, em França, a par de outros feitos também interessantes e obtidos por Manuel da Luz Afonso, aquando do IX Campeonato do Mundo de Futebol-Inglaterra de 1966; de José Augusto, que em 1972 obteve o 2.ºlugar na Mini-Copa no Brasil; os terceiros lugares obtidos em França, no VII EURO-84, com uma comissão técnico composta por Fernando Cabrita, José Augusto, António Oliveira "Tony" e António Morais; no XI EURO'2000, na Bélgica e Países Baixos, cujo selecionador era Humberto Coelho; no XII EURO-2004, realizado por Portugal, e através do selecionador de então Luiz Felipe Scolari, em que Portugal foi finalista; e no XIV EURO-2012, realizado na Polónia e Ucrânia, com Portugal a ter como seleccionador Paulo Bento, que obteve igualmente o 3.º lugar. O baptismo internacional da seleção foi no dia 18 de dezembro de 1921, em Madrid, frente à Espanha, com derrota por 1-2. Portugal já efetuou em toda a sua história 598 jogos, com 287 vitórias, 126 empates e 175 derrotas, com um saldo de golos de 966-789. Para um país com a dimensão do nosso, não podia ser melhor o seu currículo quanto à prática do desporto-rei chamado futebol, com a diversas e grandes políticas que se têm verificado ao longo de décadas.

Autores: Mário da Silva Jesus, 64 anos, reformado