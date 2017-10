Se podemos afirmar que, na mais recente atualização do ranking de seleções da FIFA, Portugal (campeão europeu há, sensivelmente, 15 meses) ocupava o último posto do pódio (apenas superado pela campeã do Mundo Alemanha e pelo Brasil de Tite), também devemos mencionar que, no atual ranking das competições de clubes da UEFA, o nosso país se encontra num desanimador 7.º lugar, sendo inclusive ultrapassado pela nação que organizará o Mundial do próximo ano, a Rússia.

Obviamente, ao analisarmos estes dados, concluímos o seguinte: a discrepância existente entre os resultados desportivos obtidos pela Seleção Nacional e os clubes portugueses nas provas europeias é, nos dias que correm, preocupante.

E o modelo perfeito para corroborarmos esta tese verificou-se na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Nos cinco jogos disputados pelos conjuntos lusos, cinco desaires. Sim, nenhum ponto conquistado. Algo negativamente inédito, diria.

No entanto, se alargarmos isto às duas rondas anteriores, apesar de mais reconfortantes, os resultados não são propriamente brilhantes. Nas 10 partidas que se realizaram, 4 vitórias (uma do Futebol Clube do Porto, outra do Sporting Clube de Portugal e duas do Sporting Clube de Braga), um empate (conseguido pelo Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, diante dos austríacos do Salzburgo) e 5 derrotas. Em suma, 2/3 dos desafios que as equipas portuguesas enfrentaram nas competições da UEFA na presente temporada, correspondem a axiomáticos fracassos. O diagnóstico torna-se mais agourento quando percebemos que nenhuma das 5 formações apresenta um saldo positivo na diferença de golos (somente o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga exibem um igual número de tentos marcados e sofridos). Se a fase de grupos terminasse neste preciso momento, Portugal ficaria sem representantes na liga milionária, Sport Lisboa e Benfica e Vitória de Guimarães estariam eliminados das competições europeias e Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube de Braga continuariam as suas caminhadas na "2ª divisão" da UEFA. Na próxima semana, iniciar-se-á a segunda parte desta etapa e a situação dos clubes portugueses projeta-se num estado crítico. Não obstante, ainda possuímos 15 batalhas para reverter este mordaz cenário. A ver vamos qual será o desfecho da história.

Autores: Miguel Laezza, 23 anos