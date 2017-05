Continuar a ler





Foi a única equipa que conseguiu discutir o título de campeão inglês com o Leicester City e apenas perdeu a vice-liderança para o rival Arsenal na última jornada, fruto de um copioso desaire por 5-1 no terreno do Newcastle United.



Esta temporada, permaneceu na luta pela conquista da Premier League, mas foi subjugado pelo outro oponente da capital, o Chelsea, findando a liga como 2.º colocado na hierarquia do desporto-rei por terras de Sua Majestade.



A propósito, os "blues" também foram os 'carrascos' dos "lilywhites" nas meias-finais da Taça de Inglaterra…



No entanto, a obra meritória do técnico, de 45 anos, não culmina neste ponto. Pochettino teve o dom de potencializar e valorizar individualidades como Hugo Lloris, Kyle Walker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Eric Dier, Victor Wanyama, Christian Eriksen, Érik Lamela, Son Heung-min e, sobretudo, os internacionais ingleses, Dele Alli e Harry Kane.



Com 21 anos, Bamidele Jermaine Alli, mais conhecido por Dele Alli, encerrou a época com 18 golos numa das principais ligas do Velho Continente. Um número positivamente anómalo para alguém que joga como um '10'…



Fez ainda 8 assistências para golo! Sumptuoso para alguém de tão tenra idade.



Relativamente a Harry Edward Kane, ponta de lança de 23 anos, podemos destacar a sua inegável aptidão para fuzilar as redes adversárias. Depois de, na temporada passada, ter sido o melhor marcador da Premier League, com 25 tentos apontados, o atacante dos "Coys" decidiu revalidar esse estatuto na presente época mas melhorou as suas cifras: 29 remates certeiros em 30 jogos disputados (média de, aproximadamente, 0.97 golos por partida). Uma marca transcendente para qualquer finalizador de excelência.



Em ano de demolição (e consequente despedida) do mítico White Hart Lane, o Tottenham, fundado a 5 de setembro de 1882 como Hotspur Football Club, não conheceu o amargo sabor da derrota nos jogos em casa para o campeonato.



Aliás, foi o conjunto que menos vezes perdeu na prova (4), sendo, simultaneamente, o ataque mais concretizador da mesma (86 golos marcados) e a defesa menos batida (26 tentos encaixados).



E se em 2016 tinha terminado a temporada a ser goleado, em 2017 o desenlace da narrativa foi completamente antagónico: vitória, por 7-1, no estádio do já despromovido Hull City de Marco Silva.



Mais perfeito que isto só o facto de MP ter garantido que o seu futuro passa pela instituição presidida por Daniel Levy, uma vez que, no imediato, no seu entender, não existem motivos para abandonar o projeto.



Até porque, desde que ele chegou ao clube, o Tottenham é a equipa que mais pontos obteve na Premier League. Originando um inaudito estrangeirismo, "SPURIORES". Sem quaisquer dúvidas.

Se é indiscutível que, na última temporada, sob a orientação do italiano Claudio Ranieri, o Leicester City alcançou uma das maiores proezas da história do futebol mundial, também se torna manifestamente pertinente enfatizar o trajeto em modo crescente de Mauricio Pochettino na chefia do Tottenham, ano após ano.O treinador argentino - que, enquanto jogador, teve uma carreira discreta, apesar das 22 internacionalizações ao serviço da seleção das pampas - parece talhado para competições em que a obstinação resultadista se alia à regularidade exibicional.E a demonstração disso mesmo são as 3 épocas que, até ao momento, contabiliza à frente do clube do norte de Londres. Em 2014/2015, acabou num honroso 5.º posto no campeonato;Em 2015/2016, subiu dois lugares na classificação e ficou-se pela 3.ª posição.

Autores: Miguel Laezza, 22 anos, estudante