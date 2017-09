Continuar a ler





Três vitórias que resultaram em goleadas, em três jogos seguidos. A primeira foi contra o Liverpool em que a equipa ganhou 5-0, a seguir a vitória por 4-0 na Champions contra o Feyenoord e por fim o jogo deste último fim-de-semana acabando por ganhar por 6-0 frente ao Watford.



A equipa do Manchester City encontra-se em 1.º lugar com os mesmos pontos do Manchester United. Este ano o duelo entre as duas equipas de Manchester será intenso, veremos qual é que sairá vencedora com o título de campeã da Premier League e se a equipa do City continuará a golear as equipas adversárias. Pelo menos já mostrou que se encontram em grande forma pois entrou neste início da Liga Inglesa a convencer e a dar alegrias aos seus adeptos.

A equipa do Manchester City está a ter um começo risonho e vitorioso na Premier League. A equipa que na época passada acabou em 3.º lugar no campeonato inglês, esta presente época continua com o mesmo treinador, o espanhol Pep Guardiola, porém contratou jogadores com grande talento futebolístico.Só decorreram 5 jogos desde o início da Premier League mas a equipa dos 'sky blues' já somaram 4 vitórias e um empate, tendo já marcado 16 golos - aos quais se juntam mais quatro obtidos no jogo da Liga dos Campeões.Nomes sonantes como Ederson, Bernardo Silva ou Benjamin Mendy foram as contratações mais caras para integrar o plantel de Guardiola. Neste plantel encontramos jogadores que estão a destacar-se, como o avançado Sergio Agüero, já tendo marcado 5 golos e com isso é até agora o melhor marcador da Premier League.

Autores: Matilde Carvalheira Almeida, 23 anos, Estudante