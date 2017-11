Em pleno Estádio do Dragão, no Porto, ia havendo surpresa na Taça de Portugal. No jogo a contar para a quarta eliminatória da referida competição, encontraram-se o 1.º classificado da Liga NOS, o FC Porto, e o 11.º classificado, o Portimonense Sporting Clube, comandado pelo Senhor Vitor Manuel Oliveira, o "Papa Subidas de Divisão", título que nem tão cedo será batido por outro técnico. Fez o FC Porto sofrer a bem sofrer, ao ser derrotado pela margem mínima, por 3-2, depois de ter estado até aos 90 minutos do tempo regulamentar em vantagem por 2-1. Mas vários factores posso assinalar para apontar e justificar a falta de êxito dos algarvios nesta eliminatória da Taça de Portugal.

Ter ficado reduzido a 10 elementos após a expulsão de Felipe Macedo, aos 78 minutos, numa altura em que pairava no Dragão a eliminação provável do FC Porto. Outro factor a considerar foram os 7 minutos de tempo extra dado pelo árbitro Artur Soares Dias - pelo facto dos jogadores do Portimonense SC que eram substituídos perderem algum tempo na saída de campo. Depois a capacidade atlética e garra demonstrada pelos jogadores do Porto e a perda natural e a falta de capacidade anímica do adversário, ditaram de forma inglória o afastamento desta belíssima equipa, que já tinha dado provas do seu valor quando se deslocou ao Estádio da Luz, para defrontar o SL Benfica.

Foi um jogo em que o FC Porto não só sofreu, como todos os seus profissionais em campo tiveram que suar as camisolas, para levarem de vencido este Portimonense em pleno Estádio do Dragão. Não ficava nada mal se esta quarta eliminatória tivesse sorrido para os comandados de Vitor Manuel de Oliveira.

Autores: Mário da Silva Jesus/reformado/64 anos